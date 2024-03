Justitie Procurorul Gerneral interimar: Procurorii trebuie să știe cine le e șef







Procurorul Gerneral interimar al Republicii Moldova crede că interimatul ar trebui să se încheie, iar anchetatorii să știe cine le este șef și că acesta îi susține.

Procurorul Gerneral interimar Ion Munteanu consideră că, prin anularea concursului, Consiliul Superior al Procurorilor a dat dovadă de curaj, asumându-și percepția publică de concurs viciat.

Olesea Vîrlan n-a încălcat regulamentul concursului pentru Procurorul General

De asemenea, Munteanu a salutat decizia șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, de a investiga circumstanțele vicierii concursului pentru funcția de Procuror General. El consideră că această funcție e mult prea importantă pentru a admite măcar bănuiala trucării concursului, potrivit IPN.

Procurorul Gerneral interimar a adăugat că, legal, faptul că Olesea Vîrlan i-a acordat o notă mai mică în raport cu punctajul obținut din partea celorlalți membri CSP nu a fost o abatere de la regulament, deși discrepanța dintre notele oferite de membrii CSP a stat la baza anulării concursului.

Perpetuarea interimatului Procurorului General nu face bine

„Pentru sistemul procuraturii această perpetuare de procurori generali interimari este una distructivă. Procurorii, în esență, trebuie să înțeleagă cine este șeful lor și trebuie să fie siguri că sunt susținuți de șeful lor. Această perpetuare de conducere interimară nu este bună deloc pentru sistemul procuraturii”, a declarat Ion Munteanu, la emisiunea „Secretele Puterii” de la JurnalTV.

„Legal, potrivit regulamentului nu există nicio încălcare în cadrul concursului. Regulamentul prevede acordarea de note de la 1 la 10, însă cu mențiunea că aceste note trebuie motivate. Nu în zadar eu am solicitat fișele cu criteriile de evaluare, sunt șase criterii care trebuie evaluate cu note, iar nota pentru fiecare criteriu trebuie motivată.

Această solicitare a fost respinsă, am reușit doar să iau cunoștință de punctajul acordat de fiecare membru CSP, atunci am identificat o discrepanță. Consider că CSP a dat dovadă de curaj, verticalitate, asumându-și percepția de viciere a concursului și a anulat acest concurs. În raport cu un concurs de un asemenea nivel este inacceptabil să existe suspiciuni că lucrurile au fost dirijate”, a mai spus procurorul general interimar.

Ce așteptări are Ion Munteanu de la investigația Procuraturii Anticorupție

„Mizez că investigația Procuraturii Anticorupție va scoate la lumină subtilitățile acestei situații ca societatea să aibă un răspuns foarte clar, a fost sau nu vicierea acestui concurs sau poate a fost o greșeală.

Astfel de investigații reprezintă competența exclusivă a Procuraturii Anticorupție, nu văd nicio problemă că doamna Dragalin și-a asumat această investigație. Scopul acestei investigații este aflarea adevărului și a tuturor circumstanțelor care au dus la răsturnarea acestui concurs”, a declarat Ion Munteanu.

Reamintim că, pe 28 februarie, Consiliul Superior al Procurorilor a decis anularea concursului pentru funcția de procuror general și refacerea acestuia. Ulterior, Olesea Vârlan, care l-a depunctat „din greșeală” pe unul dintre candidați, a demisionat, iar Procuratura Anticorupție a deschis un dosar penal cu privire la concursul pentru Procurorul General.