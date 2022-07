Pensii mai mici pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu Pilonului II

VUAN – Valoarea Unitară a Activului Net, cel mai important indicator din perspectiva cotizantului la fondurile private de pensii, scăzut la niivelul din septembrie – octombrie 2020. Potrivit datelor prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cei 8 milioane de contributori la Pilonul II au, astăzi, în medie, la fel de mulți bani în conturile de pensii private ca și în urmă cu doi ani. ASF precizează, însă, că indicatorul este, totuși, peste valoarea din februarie – martie 2020, când începea carantină COVID.

Războiul din Ucraina avut repercusiuni și asupra randamentelor obținute de administratorii fondurilor de pensii private. Este vorba despre investițiile făcute din contribuțiile virate de cei aproape 8 milioane de români încadrați în Pilonul II, arată datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În medie, fondurile au ajuns undeva la nivelului lunilor septembrie – octombrie 2020, beneficiarii pierzând, de la începutul acestui an, tot ce reușiseră să acumuleze ca randament din 2020 și până la finalul lui 2021.

Indicatorul VUAN a scăzut la nivelul de acum doi ani

Astfel, în urmă cu cîteva zile, e 18 iulie 2022, valoarea medie a VUAN pentru toate cele 7 fonduri era la proximativ 25,5. Aceasta în condițiile în care, în urmă cu un an, VUAN atinsese peste 28 de puncte. Un calcul simplu arată că un contribuabil care are 1.000 de unități de fond a pierdut, aproximativ 3.000 de lei din contul de pensie, în ultimul an. Trebuie spus că această pierdere îi afectează doar pe cei care ies la pensie în această perioadă. Pentru ceilalți fiind doar o valoarea orientativă, dat fiind că randamentele pozitive ar putea reveni în timp.

Potrivit legii, dacă suma din conturile contribuabililor scade sub nivelul contribuțiilor, atunci administratorul este obligat să completeze sumele din conturi până la acest nivel. În cazul în care nu are capacitatea financiară să o facă, va fi retras de la fond. În ultimă instanță, valoarea contribuțiilor totale, este garantată de stat, prin Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP).

Cum afli câți bani ai în contul privat de pensii

VUAN este un indicator foarte important pentru contributor la fondul de pensii private, calculat și afișat zilnic. Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN) arată care este valoarea unei unități de fond, iar prin înmulțirea cu numărul de unități pe care le deține, fiecare contribuabil va afla câți bani are în cont.

În acest moment, contribuțiile salariaților pentru fondul de pensii private se ridică la 3,75% din salariile brute, iar procentul va crește la 4,75% începând cu anul 2023. În momentul angajării fiecare salariat are optiunea să aleagă fondul de pensii la care vrea să cotizeze, conform economica.net.