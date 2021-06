Ce a spus Pence: „Eu și președintele Trump am vorbit de multe ori de când am părăsit funcția”, a spus fostul vicepreședinte într-o adresă publică din orașul Hillsborough, New Hampshire. Și nu știu dacă vom privi vreodată ochi în ochi acea zi. Dar voi fi mereu mândru de ceea ce am realizat pentru poporul american în ultimii patru ani”.

„Și nu voi permite ca democrații sau aliații lor din mass-media să folosească într-o zi tragică pentru a discredita aspirațiile a milioane de americani sau să le permit democraților sau aliaților lor din mass-media să ne distragă atenția de la o nouă administrație intenționată să împartă țara avansează agenda lor radicală”, a mai afirmat el.

Potrivit lui Pence: „Colegii mei, republicani, pentru țara noastră, pentru viitorul nostru, pentru copiii și nepoții noștri, trebuie să mergem înainte, uniți”.

Demn de remarcat este că asediul Capitolului din 6 ianuarie a văzut câțiva revoltatori care erau susținători ai fostului președinte Trump au cerut moartea lui Pence.

Pence a lăudat „prosperitatea și securitatea” administrației Trump

Vicepreședintele a ținut primul său discurs de când a părăsit funcția în aprilie, lăudând era „prosperității și securității” administrației Trump.

Săptămâna trecută, republicanii din Senat au blocat crearea unui grup independent pentru a investiga evenimentele din 6 ianuarie.

Președintele Biden se opune înființării unei comisii prezidențiale, a aflat Axios joi. Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, i-a spus lui Axios că președintele ar prefera să lase președintele Camerei Nancy Pelosi să preia conducerea, scrie axios.com.

Mike Pence a fost vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și este văzut ca un candidat redutabil pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Mike Pence intenţionează să publice în 2023 un prim volum de memorii în care, potrivit editurii Simon & Schuster, se va apleca asupra vieţii și activității sale, dar şi asupra „experienţei de creştin” și a „numeroaselor momente cruciale ale administraţiei Trump”, după cum a promis editorul.