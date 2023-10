Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva. Programul de la Catedrala Mitropolitană Iași

Sursa foto: Liviu Dobre / Facebook

Sfânta Parascheva este celebrată an de an pe data de 14 octombrie. Cu această ocazie, la Iași are loc un pelerinaj la care participă mii de pelerini. Evenimentele religioase încep sâmbătă, 7 octombrie, însă racla va fi împodobită cu flori de vineri. Moaștele vor rămâne în baldachinul special amenajat până pe 15 octombrie.