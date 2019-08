Drăghici, mare militant pentru drepturile tăticilor, este acuzat, practic, de pedofilie. Dar nu și de incest, căci copila implicată este fiica naturală a celei de a doua sa soții, Helen Drăghici. Femeia a cerut și un ordin de restricție pentru numitul Bogdan Drăghici. Din câte am putut afla, plângerea pentru viol a fost depusă de Helen Drăghici la începutul lunii august, dar vizează fapte din 2013 – 2016, la vremea când fiica vitregă a lui Drăghici avea numai 10 ani. Traseul profesional a lui Bogdan Drăghici indică, însă, un personaj dubios, mare iubitor de atenție publică și cu o neostoită sete de „a se ajunge”.

De la sindicalist-fantomă la director general adjunct la INS

Numele lui Drăghici devine cunoscut încă de pe vremea când Nini Săpunaru conducea Vama, la sfârșitul anilor 90. Pe atunci, Drăghici conducea un sindicat – fantomă din aceeași Vamă, un soi de alternativă la sindicatul oficial, condus de cunoscutul Vasile Marica.

După ce a răgușit urlând la lună despre corupția funcționarilor publici, în special a celor de la Vamă, desigur, ajunge director general adjunct la InstitutulNaţional de Administraţie (INA), de unde este demis de Vasile Blaga prin 2005. De-a lungul timpului, Drăghici a tot frecventat Parchetul General cerând verificarea averii mai multor persoane publice. Evident, printre aceștia s-a numărat și Vasile Blaga. A mai contestat calitatea de revoluționar și a socrei lui Geoană.

O vreme a fost chiar și jurnalist la Gazeta de București și subsecretar în MAI, ba chiar și șef de cabinet al primarului Traian Băsescu.

Într-o perioadă era preferatul televiziunilor, pentru că se pricepea la orice. Pentru că varianta politică i-a cam fost retezată, și cea de sindicalist era de tot râsul, inspirat de Asociația Națională a Taților din România, înființată în 2007 de fostul procuror Costin Jugurică, pune și el bazele Alianței T.A.T.A. unde tații care se credeau nedreptățiți cotizau la greu în speranța că își vor recăpăta drepturile parentale. Confuzia dintre cele două asociații i-a fost, astfel, benefică lui Drăghici. Ca șef al T.A.T.A. făcea scandal pe unde putea, dar argumentele erau, deseori, mai mult hazlii.

Cazul Alexandra

Bogdan Drăghici a mai fost implicat într-un scandal privind un minor. În ianuarie 2008, el o acuză pe prima sa soție, medicul oftalmolog Angela Pop, că i-a răpit fiica, Alexandra, pe atunci de numai 3 ani. Angela Pop era subalterna soției procurorului Dan Voinea (Secția Parchetelor Militare), și bună prietenă cu aceasta. Așa a ajuns Bogdan Drăghici finul lui Dan Voinea. După divorțul de medicul oftalmolog, Drăghici se luptă pentru custodia Alexandrei. Scandalul a fost fulminat pentru acei ani, Drăghici acuzându-și fosta soție că „este contaminată cu un virus de natură sexuală”. Un domn… Desigur, în final Alexandra a rămas cu mama ei. Bogdan s-a recăsătorit cu Helen Drăghici, pentru ca, în 2013, să atenteze la fecioria fiicei ei.

Supărarea președintelui A.N.T.R.

Președintele Asociației Naționale a Taților din România, fostul procuror Costin Jugurică (foto) a publicat, ieri, pe pagina de Facebook a asociației câteva rânduri despre confuzia care se face între ANTRA și TATA, evident, în defavoarea primei:

„A.N.T.R. nu este T.A.T.A.!!! În urmă cu 12 ani, când am înființat Asociația Națională a Taților din România A.N.T.R., am fost sunat de mai mulți ziariști să mă întrebe ce am cu doamna Anca Vlad, patroana farmaciilor Catena, de o ponegresc într-un interviu și chiar acestă doamnă despre care nu știam nimic m-a sunat să mă ia la rost. Ulterior am aflat că interviul într-o revistă de scandal fusese dat de un anume Bogdan Drăghici, un individ care incă nu avea o asociație dar făcea aprecieri în numele „Asociațíei Tațílor”, singura existentă fiind cea înființată de mine! Nu l-am cunoscut niciodată pe acest individ care din spusele ziariștilor „stătea pe treptele redacțiilor numai să fie băgat în seamă” și singura dată când m-a sunat, i-am închis telefonul. În timp, am primit nenumărate telefoane cu înjurături și chiar amenințări, datorită confuziei generată de acesta, noi având un site serios și un sediu. În această dimineață, mai mulți ziariști, cu camere de luat vederi și microfoane, îl căutau la sediul nostru, aceștia neștiind că sediul acestui individ este într-o GEANTĂ!”

