Pe urmele lui Tito: La Zagreb, un traseu pentru a cunoaște viața și secretele fostului lider iugoslav

Tito a devenit președinte al Republicii Federale Socialiste Iugoslavia pe 13 ianuarie 1953, după Ivan Ribar, și a rămas în funcție timp de 27 de ani, până pe 4 mai 1980, în ziua morții sale. Înainte de a veni la putere, Tito a fost co-fondatorul Partidului Comunist din Iugoslavia (KPJ) în 1920, la vârsta de 28 de ani. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, liderul comunist a condus rezistența partizană împotriva ocupației germane, contând și pe sprijinul Aliaților.

Tito a câștigat alegerile din 11 noiembrie 1945, în care s-a prezentat la cârma Frontului Național. Apoi, a fost numit prim-ministru și ministru de externe. În această perioadă, forțele iugoslave și Armata Roșie au fost implicate în deportarea și uciderea în masă a populațiilor etnice germane. Populația italiană din Istria, considerată fascistă, a suferit masacrele dolinelor.

Daniela Matievici, autoare și ghid turistic la „Walk with Tito”, subliniază că la 42 de ani de la moartea sa, dezbaterea asupra acestei personalități politice este încă foarte prezentă și aprinsă. „Scopul turneului este să facă dezbaterea echilibrată, pentru că nu putem să nu recunoaștem faptul că Tito a fost și unul dintre giganții politici ai secolului al XX-lea”.

Marshal Tito with his adjutant, lieutenant general Milan Žeželj and general of the army Kosta Nađ, receiving a report from a corps commander while observing Yugoslav People’s Army maneuvers in Zone B, during the Trieste crisis – September of 1953. pic.twitter.com/mnjvrbkeYN

