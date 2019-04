Pe loc repaus, Dacian!

Anul trecut, cu ocazia trecerii la cele veșnice a doamnei Doina Cornea, Dacian Cioloș, proaspăt fondator al Mişcării România Împreună (RO+), și-a găsit câteva minute pentru a o omagia pe dizidentă. „Când eram militar în termen la Cluj-Napoca - în 1988- am fost pus în situația, împreună cu alți tineri soldați cu care făceam armata obligatorie, să fac de pază la intrarea pe strada unde Doina Cornea era arestată la domiciliu sau să patrulez pe lângă statuile din oraș unde împrăștia manifeste împotriva regimului.





Pornind de la acea experiență, câteva luni mai târziu am înțeles concret ce presupunea rezistența și determinarea în fața unui regim care putea însemna teroare pentru cei care îndrăzneau să gândească altfel, să gândească liber”, a povestit fostul premier. „Într-un regim totalitar avertizorii de conștiință sunt ascunși, arestați, obligați să tacă. Personal, trecând prin acel moment, am înțeles ce preț are libertatea și că nimic nu e prea mult pentru a o apăra. Mulțumesc, Doina Cornea, Dumnezeu să vă odihnească și pe noi să ne ierte”, a mai spus Dacian Cioloș. Gânduri emoționante. Și astăzi când le-am reprodus mi-au dat lacrimile. Doamne câtă sensibilitate anticomunistă și democratică în sufletul tânărului Dacian Cioloș.

Istoria este însă necruțătoare, nu ține seama de sentimente. În 1988, după absolvirea studiilor medii la Liceul agroindustrial din Șimleul Silvaniei, Dacian Cioloș a intrat la Facultatea de Horticultură din Cluj (1989-1994). Așa cum erau vremurile atunci serviciul militar se executa înaintea începerii studiilor universitare. 9 luni la Termen Redus (TR). Prin intermediul tatălui său, cadrul activ al Ministerului de Interne – ofițer de miliție, de origine din Bihor, tânărul Dacian Cioloș a făcut armata la Trupele de Securitate. Mai exact la Brigada de Securitate Cluj (U.M. 0827 Cluj-Napoca), devenită după 1990 Brigada 60 de Paza și Ordine a Jandarmeriei Române. Pentru a fi exacți trebuie să spunem că Trupele de Securitate au fost înființate în 1948 și au fost înființate pentru a prelua atribuțiile fostei Jandarmerii. Istoria consemnează că primele misiuni ale Trupelor de Securitate au fost cele care vizau depistarea și arestarea „bandelor de teroriști” din munții României, cunoscutele grupuri de rezistență anticomuniste din anii ’50. Întreaga operațiune a durat aproape 10 ani, ea finalizându-se cu prinderea sau lichidarea celor în cauză; pentru aceasta au fost desfășurate forțe impresionante ca număr. Ulterior, Trupele de Securitate conform atribuțiilor stabilite în cadrul Ministerului de Interne, Trupelor de Securitate le reveneau ca misiuni asigurarea securității obiectivelor de importanță excepțională, asigurarea ordinii pe timpul desfășurării unor manifestații, capturarea sau distrugerea grupurilor de cercetare-diversiune, etc.

În 1988 tânărul “trupet” al Securității, Dacian Cioloș păzea casa Doinei Cornea, dar și căile de acces - conform unui plan bine stabilit de Direcția Securității Statului - pentru a-i împiedica pe diplomații străini, dar și cetățenii români să ia legătura cu celebra dizidentă. De altfel, de 5 ani își plătea regulat telefonul, dar acesta nu funcționa. Nu e nimic condamnabil că Dacian Cioloș a făcut armata la Securitate, au făcut-o și alții și nu e nimic blamabil în asta. Reprobabil este să-ți cosmetizezi trecutul…Abia acum înțeleg declarația sa: “„Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, sigur se poate „demonstra” că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate”. E clar că avem nevoie de oameni noi, tineri, precum domnul Dacian Cioloș!

P.S.Comemorarea celor șapte ani de când marele profesor și academician Florin Constantiniu (8 Aprilie 1933 – 13 Aprilie 2012) ne-a părăsit, trecând în eternitate, va avea loc sâmbătă 13 aprilie la Biserica Schitul Maicilor, apoi la mormânt, Cimitir Ghencea 3. Veșnică fie lui pomenirea, din veac în veac!

Cum arăta Lia Olguţa Vasilescu în tinereţe, la intrarea în politică! FOTO

Pagina 1 din 1