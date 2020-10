După meci, selecţionerul echipei de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat că scorul reprezintă o umilinţă pentru toată ţara şi că se gândeşte la cum să limiteze proporţiile scorului în meciul următor din Liga Naţiunilor, cu Austria.

După meci, Ianis Hagi a afirmat că scorul reprezintă o umilinţă, dar a precizat că nu asta este faţa naţionalei pregătite de Mirel Rădoi.

„Dezamăgirea este mare, dar simt că nu asta este faţa echipei naţionale. Am prins din nou o zi mai puţin bună şi nu avem nimic altceva de făcut decât să ne uităm la următorul meci. Suntem jucători de echipă naţională şi dacă stăm să ne plângem după fiecare meci nu ajungem nicăieri. Jucăm acasă cu Austria şi trebuie să câştigăm, e o singură soluţie. Noi colectiv nu am jucat bine şi apoi individual nu am putut da randament. Sper ca meciurile următoare să jucăm colectiv mai bine. Îmi menţin părerea că avem jucători de calitate care pot face diferenţa şi care pot face lucrul ăsta la un nivel şi mai mare”, a spus Hagi la ProX.

Ianis Hagi: „A fost o diferenţă mare şi supărarea este mare”

El speră ca jucătorii tineri care au făcut pasul către echipa de seniori să înveţe din greşelile făcute în meciurile cu Islanda şi Norvegia: „Noi suntem la un început de drum, cu noul selecţioner, probabil că nu am reuşit să aplicăm pe teren ceea ce se transmite de pe margine. În rest nu ştiu ce să zic, a fost o diferenţă mare şi supărarea este mare, nu vreau să zic vreo prostie la supărare. Suntem la început de drum, probabil că înfrângerile astea ne vor face mai buni şi vom învăţa din aceste greşeli”.

România va întâlni, miercuri, de la ora 21:45, la Ploieşti, naţionala Austriei, într-un meci din cadrul Grupei 1, Liga B a Ligii Naţiunilor.