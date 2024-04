Sport Pe FC „U” Craiova o paște retrogradarea. Remiză albă pentru olteni în meciul cu Politehnica Iași







Politehnica Iași și FCU Craiova au terminat la egalitate într-o remiză albă din etapa a treia a play-out-ului din Superliga. Meciul a fost mai degrabă un duel între lusitanul Tony și Eugen Trică, deveniți din foști coechipieri în antrenori rivali.

FCU Craiova se apropie de retrogradare

Primele 45 de minute au fost marcate de două faze contestate, ambele soluționate cu arbitrajul video. Prima faza controversată a meciului l-a avut în prim plan pe William care a marcat dintr-o poziție de ofsaid. După care, după 15 minute de joc, centralul a acordat o lovitură de la 11 metri pentru un henț comis de Nicolas Samayoa în suprafața de pedeapsă. Penalty pe care l-a anulat după reluările VAR.

Pe finalul primei reprize Politehnica Iași a pus presiune pe apărarea celor de la FCU Craiova. Ionuț Gurău a fost blocat de Adel Bettaieb în minutul 45+8 după care a scos incredibil lovitura de cap expediată de Sergi Buș. În minutul 84 Kevin Kabran a mai trecut o ratare mare în dreptul moldovenilor, după ce a reluat cu capul o minge din șase metri.

Remiză albă pe arena din Copou

FCU Craiova putea pleca cu toate punctele în minutele de prelugire, dar Sekou Sidibe a trimis în bară după o bâlbâială a ieșenilor. Poli Iași a bifat a șaptea etapă consecutivă fără victorie, patru egaluri și două eșecuri. De partea cealaltă oltenii au doar două puncte în ultimele nouă meciuri. Ambele partide din Superliga s-au terminat la egalitate, 1-1.

După acest rezultat de egalitate, FCU Craiova se îndreaptă spre retrogradare, pe locul 14 cu 17 puncte. Nici moldovenii nu stau mai bine, cu 16 puncte, Politechinca Iași se află pe locul 13. La finalul partidei, Tont da Silva, noul antrenor al ieșenilor s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi.

FCU Craiova, pe locul 14

„Un meci greu, ca toate cele care vor fi până la final. Nu mi-a plăcut cum au jucat băieții la început și nu mi-au plăcut primele 20 de minute de joc. Ritmul apoi a crescut. Am avut apoi mai multe oportunități de a marca. Minim cinci sau șase ocazii am avut. Din greșeala noastră nu am putut înscrie la ultima fază a jocului”, a declarat da Silva.