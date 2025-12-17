Monden

Paula Seling și-a rupt clavicula cu trotineta. Accidentul a marcat-o

Comentează știrea
Paula Seling și-a rupt clavicula cu trotineta. Accidentul a marcat-oSursa: Facebook/ Paula Seling
Din cuprinsul articolului

Paula Seling a avut parte de un incident mai puțin plăcut, iar de atunci încearcă să se recupereze. Aceasta a căzut cu trotineta electrică și s-a accident grav.

Paula Seling a ”zburat” cu trotineta

Artista a povestit la un podcast că a trăit pe pielea ei un accident la care nu se aștepta. Mai exact a căzut cu trotineta, dar s-a lovit destul de grav.

”Recuperarea e foarte grea. Eu am făcut o cascadorie și eu când fac cascadorii le fac memorabile. Eu dacă fac o treabă o fac bine, nu cu jumătăți de măsură. Motiv pentru care am făcut această cascadorie. Am căzut ca un porodic se zice la noi, de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula”, a explicat ea.

Roșiile bată-le vina

Totul s-a întâmplat din grabă. Asta pentru că solista pregătea o masă pentru niște oaspeți pe care urma să îi aibă. Doar că a accelerat trotineta mai mult decât a putut duce.

Cum se schimbă calculele la impozitele pe locuințe. Cele mai mari creșteri
Cum se schimbă calculele la impozitele pe locuințe. Cele mai mari creșteri
Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu, detalii despre relație și căsătorie
Marius Calotă, partenerul Rodicăi Stănoiu, detalii despre relație și căsătorie
Paula Seling

Paula Seling Sursa foto. Facebook

”Mergeam așa frumos elegant să cumpăr roșii până la colț și am căzut ca o roșie. Da, m-am dus pentru că aveam niște oaspeți de seamă și voiam să îi uimesc și cu o salată șmecheră făcută și nu mai aveam roșii și m-am dus repede, repede, repede. Știi vorba aia: nu conduce mai repede decât îngerașul tău păzitor poate să zboare și din păcate l-am depășit un pic și am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula și se putea suda singură, dar nu în cazul meu pentru că era deja în deplasare. Mai durează vreo trei luni până când termin recuperarea”, a mai spus cântăreața.

La fel de activă ca înainte

Cu toate acestea, accidentul nu a oprit-o în carieră și nici în concerte. A fost și este extrem de neplăcut, dar artista nu renunță cu una cu două. Drept urmare merge în paralel cu toate, dar nu mai merge cu trotineta. Cel puțin o perioadă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:56 - Gina Chirilă, de urgență la spital. Cu diagnostic i-au dat medicii
16:48 - Sorin Grindeanu compară actuala conducere a USR cu Liviu Dragnea: Implicarea politicului în justiție nu face decât rău
16:39 - Treisprezece percheziții în București și în județul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor
16:36 - Ce cablu fibră optică să folosești, în funcție de proiectul pe care îl dezvolți?
16:29 - Greva de la muzeul Luvru continuă pe termen nedefinit. Turismul resimte impactul tensiunilor interne
16:19 - Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze din Rusia. Noile reguli se aplică din 2026

HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Proiecte speciale