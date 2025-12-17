Paula Seling și-a rupt clavicula cu trotineta. Accidentul a marcat-o

Paula Seling a avut parte de un incident mai puțin plăcut, iar de atunci încearcă să se recupereze. Aceasta a căzut cu trotineta electrică și s-a accident grav.

Artista a povestit la un podcast că a trăit pe pielea ei un accident la care nu se aștepta. Mai exact a căzut cu trotineta, dar s-a lovit destul de grav.

”Recuperarea e foarte grea. Eu am făcut o cascadorie și eu când fac cascadorii le fac memorabile. Eu dacă fac o treabă o fac bine, nu cu jumătăți de măsură. Motiv pentru care am făcut această cascadorie. Am căzut ca un porodic se zice la noi, de pe trotineta electrică și mi-am fracturat clavicula”, a explicat ea.

Totul s-a întâmplat din grabă. Asta pentru că solista pregătea o masă pentru niște oaspeți pe care urma să îi aibă. Doar că a accelerat trotineta mai mult decât a putut duce.

”Mergeam așa frumos elegant să cumpăr roșii până la colț și am căzut ca o roșie. Da, m-am dus pentru că aveam niște oaspeți de seamă și voiam să îi uimesc și cu o salată șmecheră făcută și nu mai aveam roșii și m-am dus repede, repede, repede. Știi vorba aia: nu conduce mai repede decât îngerașul tău păzitor poate să zboare și din păcate l-am depășit un pic și am aterizat forțat. Mi-am rupt clavicula și se putea suda singură, dar nu în cazul meu pentru că era deja în deplasare. Mai durează vreo trei luni până când termin recuperarea”, a mai spus cântăreața.

Cu toate acestea, accidentul nu a oprit-o în carieră și nici în concerte. A fost și este extrem de neplăcut, dar artista nu renunță cu una cu două. Drept urmare merge în paralel cu toate, dar nu mai merge cu trotineta. Cel puțin o perioadă.