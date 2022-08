Paul Stănescu: „Coaliţia funcţionează în ciuda contestatarilor.” Mesajul secretarului general al PSD

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a precizat că forma rectificării bugetare dovedește încă o dată că PSD este preocupat de românii vulnerabili. Și coaliția funcționează, iar oficialul are mare încredere în rotația guvernamentală a premierului.

„Forma rectificării bugetare arată încă o dată că PSD este preocupat să protejeze românii vulnerabili, fără să neglijeze problemele economiei. Iar coaliția de guvernare a demonstrat deja că are resurse de voință pentru a echilibra aceste nevoi sociale și economice, în ciuda tuturor zgomotelor de fond.

De altfel, și problemele politice cu care ne confruntăm sunt tratate și rezolvate de comun acord. Scopul unei coaliții de guvernare este să găsească soluții, uneori, chiar în detrimentul intereselor politice ale partidelor. Iar pentru PSD, marele test politic nu sunt alegerile, ci stabilitatea guvernamentală, menținerea coaliției și guvernarea în interesul românilor.

Degeaba se agită USR-ul să ne caute nod în papură și să mai bage bățul prin gard. Ei rămân în istoria politică drept cel mai jalnic partener de guvernare cu care putea să se asocieze vreodată un partid politic”, se arată într-un comunicat semnat de Paul Stănescu.

Paul Stănescu, despre sabotarea coalițiilor

În ce privește „mesajul unora care țin astfel cu tot dinadinsul să se facă de râs”, Stănescu reamintește că „PSD nu are o tradiție a sabotării coalițiilor. Rotația guvernamentală a premierului a fost gândită tocmai ca să ofere sistemului politic stabilitate și ca să ne putem concentra mai mult pe guvernare decât pe probleme politice. Aceasta nu a fost o improvizație, noi nu tratăm guvernarea ca pe o aventură.În acest moment, pe agenda Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienței energetice și implementarea proiectelor de infrastructură în energie, condus de premierul Nicolae Ciucă, prioritatea zero este găsirea unei soluții pentru diminuarea creșterii prețurilor la energie pe termen lung. Pentru că am văzut cu toții că măsurile actuale nu asigură o continuitate acceptabilă nici pentru consumatorii casnici, nici pentru companii. Noi am spus deja și repetăm: cea mai bună soluție ar fi revenirea la reglementarea pieței energetice. Însă așteptăm, începând cu săptămâna viitoare, și propunerile Ministerului Energiei și concluziile comitetului interministerial, ca să putem lua o decizie care să ofere predictibilitate mediului de afaceri și mai multă liniște românilor”, potrivit A3.