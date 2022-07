Exclusiv. Scandal în Coaliție! Virgil Popescu, tras la răspundere: „Liberalizare sălbatică, făcută pe picior”

„Spuneați că s-a făcut în manieră sălbatică acea liberalizare și că sunt în continuare nemulțumiri în coaliție”, l-a chestionat jurnalistul Ionuț Cristache pe invitatul său, care a tranșat problema și a explicat ce și cine a provocat haosul care a urmat legat de explozia prețurilor și de facturile greșite primite de români.

„O liberalizare trebuia să facem. Dar nu sălbatică. De ce spun sălbatică? Pentru că înainte de a liberaliza, dacă vrei să ai într-adevăr o decizie corectă, nu închizi capacități de producție cum s-a făcut la noi. D-aia spunem că a fost o liberalizare sălbatică, făcută pe picior…”, a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi.

„Mai bine plafonam prețul la energie”

„Noi am avut acea ordonanță 114, prin care am luat niște măsuri în construcții, acum am revenit la guvernare și am făcut același lucru și pentru agricultură și pentru cei care lucrează în zona alimentară. Și o altă măsură în ordonanța 114 era plafonarea prețului la energie pentru doi ani de zile. Eu zic că era un lucru bun să avem acum prețurile plafonate la energie prin ordonanța 114. Ideea era ca în acei doi ani de zile să pregătim o liberalizare corectă.”, a mai spus ministrul PSD din Guvernul Ciucă.

De ce să închidem minele când Germania le deschide?

„Ne uităm la Germania care vrea să-și deschidă capacități noi de producție pe bază de cărbune și noi trebuia să închidem capacități de cărbune. Noi, PSD, am refuzat, am discutat în coaliție și s-a ajuns la soluția PSD și cred că este o soluție corectă să nu închidem capacități de producție.”, a mai spus Marius Budăi, care a recunoscut că Guvernul pregătește un nou set de măsuri pentru a face față la o nouă iarnă cu facturi uriașe la energie.

