Patru parlamentari de la USR s-au abținut de la votul unei legi importante. Violatorii de copii vor primi 12 ani de închisoare

Actualul ministru al Justiției, Alina Gorghiu a inițiat un proiect de lege care a fost votat în Camera Deputaților, și care se referă la modificarea Codului Penal, în cazul infracțiunilor de viol sau agresiuni sexuale, victime fiind copii cu vârste sub 16 ani.

Prin prezenta lege, vârsta unui minor pentru care fapta de a întreține relații sexuale se consideră infracțiune, a fost mărită de la 14, la 16 ani, iar pedepesele aplicate pot fi cuprinse între șapte și 12 ani.

”Actul sexual cu un copil e viol. Punct. Prin această lege, vârsta consimțământului sexual se ridică de la 14 la 16 ani! Infracțiunea de viol asupra unui minor va fi incriminată distinct, la fel și cea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. E proiectul la care am lucrat împreună cu fosta senatoare Laura-Iuliana Scântei și colegele mele, Claudia Mihaela Banu, Raluca Ioan, Laura Vicol, Laura Mihaela Moagher. Și este șansa României de a nu mai fi țara din Europa cu cel mai mare număr de victime ale infracțiunilor sexuale, 80% dintre acestea fiind femei și copii. A avea această lege este o obligație morală față de toți copiii abuzați sexual cărora, după traume incomensurabile, li se spune că au consimțit”, a scris Alina Gorghiu.

Patru parlamentari USR s-au abținut de la vot

La votul final din Camera Deputaților, care este for decizional, patru parlamentari de la USR s-au abținut de la vot. Este vorba despre deputații Stelian Ion, Claudiu Năsui, Cristina Prună și Silviu Dehelean

Fostul ministru al Justiției, în Guvernul PNL-USR-UDMR, Stelian Ion a declarat că ar fi dorit ca în România să se aplice modelul francez, unde vârsta pentru care o astfel de infracțiune se incriminează penală este de până la 15 ani.

”Este o opțiune politică. Modelul francez este mai echilibrat. Acolo este o vârsta de 15 ani. Poți pune limitări și la 14 ani și la 15 și la 16. Personal, am apreciat că o limită de vârsta de 15 ani ar fi fost mai echilibrată, nici 14, cum au propus initial colegii, nici 16, cum e în prezent. Una peste alta, e un pas înainte, totuși, proiectul acesta, indiscutabil”, a spus Stelian Ion.

La rândul lui, deputatul Claudiu Năsui a încercat să explice de ce s-a abținut de la vot.

”Problema este, întotdeauna, să nu ajungi să condamni oameni nevinovați. Partea bună a acestui proiect este, totuși, că vor fi condamnați predatori sexuali. Dar, o persoană care are 16 ani minus o zi și cealaltă care are 21 de ani plus o zi și care ar face un act sexual, sută la sută consimțit ar intra în incidența legii acesteia ca un violator. Este mult mai ușor să votezi pentru și să lași lucrurile așa, dar, când faci legea penală, trebuie să te gândești și la ambele tipuri de probleme, adică și la cazul în care un om care este sută la sută nevinovat, în situația aceasta, i s-ar pune ștampila de violator toată viața”, a declarat Năsui, citat de Gândul.