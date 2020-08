A izbucnit un nou scandal legat de modul în care deputatul USR de Constanța Stelian Ion a obținut o locuință. Din start vreau să menționez că așa-zisa exclusivitate a Newsweek este o dezvoltare jurnalistică a investigației publicate de „Evenimentul Zilei” încă din 31 ianuarie 202o. O puteți citi integral aici:

Dar, de ce ne-ar mira faptul că nu am fost citați, pentru că așa cum am mai scris, liderul publicației Newsweek România, Sabin Orcan (pe numele lui adevărat Sabin Borcan) este unul din impostorii presei române, un falsificator al propriei biografii.

După cum am demonstrat cu documente,

Sabin Orcan a declarat în fals că a terminat o facultate jurnalistică, în fapt fiind doar absolvent a 12 clase, calificarea sa de bază fiind de faianțar sau parchetar. Nu e hotărât nici el, iar în ciuda apelurilor publice nu a prezentat până acum nici o dovadă că nu am dreptate. Aici găsiți articolul care l-a scos din minți:

Dar să revenim la subiectul zilei.

Ecoul dezvăluirilor referitoare la matrapazlâcurile lui Stelian Ion nu sunt întâmplătoare. Diferența între declarațiile sale și scheleții din dulapul constănțean este atât de mare încât nu va rămâne fără urmări. Politice.

Vă mai amintiți cum usr-istul dădea lecții în privința MCV și a justiției?

„Numirile făcute de domnul preşedinte (Iohannis) astăzi încalcă în mod flagrant recomandările Comisiei Europene din cadrul MCV şi reprezintă o gravă greşeală. Întotdeauna am spus şi am solicitat ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, să oprească aceste nominalizări, această procedură, lucrurile s-au agravat în momentul în care ce am spus noi s-a confirmat, iar CSM a dat aviz negativ pe două dintre propuneri. Cu privire la aceste două propuneri care au primit aviz negativ, din punctul nostru de vedere ar fi trebuit retrasă procedura sau domnul preşedinte ar fi trebuit să le respingă”, declara într-o conferinţă de presă, Stelian Ion în februarie 2020.

Uau, sau am putea exclama ca în celebrul film cu John Travolta: Look who′s talking! O opinie venită din partea unui om care făcea tot felul de matrapazlâcuri imobiliare cu gașca lui Mazăre are valoarea unor bancnote de un milion făcută din hârtie de ziar. Un soi de „maradona” politică.

Un dram de decență l-ar determina pe Stelian Ion să-și dea demisia din politică și să se retragă în profesia care l-a consacrat, avocatura. Dacă până la ora publicării acestor rânduri nu s-a întâmplat, atunci mă aștept ca liderii USR, cei atât de preocupați de soarta altora, să ia problema de piept și să o rezolve. Că doar un deputat #fărăpenali nu poate ”minți ca un porc pentru o garsonieră”, după cum spunea distinsul Daniel Funeriu!

Dacă nu se va întâmpla nimic, vom asista la dezumflarea USR și transformarea lor în ceea ce sunt. Un partid oarecare, cu propagandă isteață.

P.S. În final nu pot decât să constat amuzamentul situației: Handicapul lui Stelian Ion este la fel de adevărat ca diploma de absolvire a facultății asumată de Sabin Orcan…

România rămâne mereu surprinzătoare!