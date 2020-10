Statul South Australia nu deține o unitate cardiacă pentru copii, ceea ce înseamnă că nou-născuții din Adelaide cu probleme cardiace trebuie în mod normal duși la Royal Children’s Hospital din Melbourne, în statul vecin Victoria.

Această opțiune a devenit însă exclusă de la izbucnirea pandemiei de COVID și instituirea restricțiilor de circulație.

Orice persoană care intră în Victoria din South Australia trebuie să călătorească dintr-un motiv considerat esențial, care include „urgențe medicale, tratament stomatologic sau al sănătății”, să meargă la o înmormântare sau să „ofere servicii medicale”.

Cu toate acestea, Bernadette Mulholland, oficial al Salaried Medical Officers Association, a declarat că medicii i-au spus: „În cele patru cazuri, problema a fost că Victoria nu a putut primi bebelușii”.

Alți profesioniști din sănătate i-au susținut afirmația lui Mulholland.

„Copilul și părinții lui, și uneori și alte rude și îngrijitori, trebuiau să meargă la Melbourne, și apoi trebuiau să revină. Așa că existau probleme cu COVID-ul în ambele părți, în sensul că atunci când se întorceau trebuiau puși în carantină. Dar nici o problemă nu este mai gravă decât salvarea unui copil, și nu înțeleg de ce aceste lucruri s-au petrecut”, a declarat și Warren Jones, profesor emeritus la Flinders University, citat de Sky News Australia.

Profesorul asociat John Svigos, audiat în comisia pentru sănătate publică, a confirmat că restricțiile din Melbourne au făcut ca transferul bebelușilor, care aveau nevoie de tratament cardiac special de urgență, nu a fost posibil.

Four Newborns in Adelaide have died after being denied lifesaving heart surgery because it wasn't available in Adelaide, and they couldn't be transferred interstate because of travel restrictions. #9News pic.twitter.com/IFZsv9kq4k

— 9News Australia (@9NewsAUS) October 20, 2020