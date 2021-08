Patronul Rapidului „Dacă noi luăm titlul, înseamnă că fotbalul românesc e într-o stare gravă”

Victor Angelescu (37 de ani) a vorbit despre secretele începutului excelent de sezon, despre conflictele interne, contractul lui Mihai Iosif, cum l-a ratat Rapid pe Octavian Popescu, de ce crede că FCSB este Steaua, procesul cu fostul vicepreședinte Andrei Nicolescu și ajutorul oferit clubului de alți milionari români

La începutul acestui an, după ce Dan Tudorache – principalul susținător al proiectului de renaștere al Rapidului – a pierdut alegerile din Sectorul 1, omul de afaceri a preluat pachetul de acțiuni deținut de Liviu Goncea, apropiatul primarului, ajungând să dețină 99 la sută din club.

Victor Angelescu a vorbit despre startul senzațional de sezon al Rapidului, despre posibilitatea de a vinde echipa și despre greșelile comise în cei trei ani petrecuți lângă clubul din Giulești.

Întrebat cum a ajuns Rapid aici, deoarece echipa era în Liga 3 și nimeni nu credea că va prinde Liga 1, finanțatorul a răspuns:

– Nu credeați, nu?! Mi-aduc aminte că mă întrebați atunci dacă sunt de la SRI…Am și eu merit, dar echipa, antrenorul, președintele, toți ne-am organizat foarte bine în acest an. E nesperat, nimeni nu s-a gândit că vom avea etapele astea, dar suntem răsplătiți. Sunt mândru de echipă, de toți.

– Sunt multe cluburi care caută secretul unei stabilități defensive, iar Rapid, fără omogenitate, cu multe transferuri, dovedește că se poate realiza în scurt timp. Cum e posibil?

Victor Angelescu: „Vreau 3-4 tineri promovați anual în echipă”

– Miță (n.r. – Iosif) poate să comenteze mai bine, dar eu pot vorbi despre strategie. Voiam să-l aducem pe Săpunaru și am vrut ca în primul an să avem o defensivă foarte solidă, experimentată. Nico mi-a spus apoi de oportunitatea de a-l aduce pe Dragoș Grigore. Erau doi fundași care au jucat împreună la echipa națională.

– A fost un efort financiar mare să-i aduceți?

– Săpunaru nu a venit pentru bani la Rapid. Nu am plătit bani la semnătură, are un salariu ok, dar Săpunaru câștiga mult mai bine înainte. Nu s-a pus problema banilor. Nico, prietenul lui, i-a zis că îi poate oferit atât, nu a fost nicio negociere.

– Dar Dragoș Grigore a fost greu de adus?

– A venit și el foarte ușor. I-am prezentat proiectul, știa cine urmează să vină. A fost foarte deschis. Am dat de niște oameni foarte ok, mult mai ok decât unii cu care negociam la Liga 2.

Fostul vicepreședinte al clubului, Andrei Nicolescu, a declarat că Rapid s-ar putea transforma într-un cimitir al elefanților

Victor Angelescu: Jucătorii ăștia au intrat în istorie. Dar în afară de Săpunaru, Grigore și Junior Morais, care mai e trecut de 30 de ani? Avem jucători la 24-27 de ani, plus tinerii noștri promițători. Rareș Ilie, Sefer, Pănoiu, Carnat, a căruia clauză probabil o vom activa dacă va juca bine în continuare. Îi avem pe Despa, pe Ignat, jucători tineri.

În ce privește povestea cu cimitirul elefanților, la fotbal trebuie să te și pricepi. Domnul vicepreședinte nu știu cât se pricepe la fotbal, că de aia nici nu mai e la Rapid. Se pricepe la altele, la chestii politice, dar faptul că echipa asta de “elefanți” nu a primit gol în șase meciuri demonstrează cât se pricepe domnul Nicolescu la fotbal. Și închei acest subiect.

– Am colaborat cu domnul Nicolescu și în moment de față nu mai colaborăm. Nu mai aveam aceleași idei și atunci am decis să mergem pe drumuri separate. S-a dovedit că a fost foarte util. De când a venit Daniel Niculae, am promovat și acum suntem pe locul 2. Și e altă atmosferă la club, altfel e echipa, nu mai sunt scandaluri. Nu ați observat că la Rapid, probabil pentru prima dată în istorie, nu mai sunt scandaluri?!, a mai declarat patronul Rapidului.

