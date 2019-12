„Am pledat nevinovați, ne susținem nevinovăția, așteptăm a doua parte a procesului, adică apelul. Noi considerăm că este o decizie nedreaptă. Regret că nu am știut să fac ceva ca tragedia să nu se întâmple. Nouă ni se impută că spațiul nu era conform. Regretul meu este real, dar clubul a fost autorizat și verificat de experți și de autoritățile statului, nu văd ce aș fi putut să fac diferit. Am făcut ceea ce se făceau în toate spațiile din țară. Am mers la primărie, am obținut autorizarea, renovarea am făcut-o printr-o firmă autorizată.

Nu am avut autorizația la incendiu, așa cum nu a avut-o toată țara. Prin documente, s-a găsit că ISU a făcut planul de evacuare.

Pot să vă spun ce am înțeles ca om în acești 4 ani, gândindu-mă in fiecare zi la ce s-a întâmplat. in pacate, lucrurile nu s-au schimbat de la Colectiv. Cred că nimeni nu poate să prevină și să fie pregătit pentru un incendiu care durează 153 de secunde. Atât a durat incendiul. Cred că este vina pirotehnistului.

Îmi pare rău dacă provoc suferință prin ceea ce spun familiilor victimelor, dar cred că am dreptul să mă apăr. este necesar să ajungem toți la adevăr”, a declarat Micu la Antena 3.

