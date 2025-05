Social Patronatul Concordia cere urgent guvern stabil







Confederaţia Patronală Concordia solicită tuturor forțelor politice, în special partidelor parlamentare, formarea rapidă a unui guvern stabil, susținut de „o majoritate clar asumată”. Organizația atrage atenția că viitorul Executiv va trebui să poarte negocieri dificile cu reprezentanții Comisiei Europeană și cu agențiile de rating, în scopul restabilirii încrederii în economia României.

Concordia, despre implicarea mediului de afaceri

Potrivit reprezentanților Concordia, orice măsură economică trebuie discutată cu mediul de afaceri. Astfel, cei din sector ar putea anticipa costurile viitoare și nu ar fi nevoiți să amâne investițiile esențiale.

Printre prioritățile indicate se numără păstrarea cotei unice, evitarea introducerii de taxe noi fără o analiză de impact, reducerea cheltuielilor nejustificate, combaterea evaziunii fiscale printr-o colectare eficientă, debirocratizarea și stimularea investițiilor.

„Concordia solicită tuturor actorilor politici, în special partidelor parlamentare, să dea dovadă de responsabilitate faţă de economia românească şi să urmărească numirea cât mai rapidă a unui guvern stabil, cu o majoritate clar asumată. Viitorul guvern are de purtat negocieri dificile cu Comisia Europeană şi cu agenţiile de rating pentru a restabili încrederea în ţara noastră”, menţionează Confederaţia Patronală Concordia.

România, în fața unor provocări

Sursa menționată subliniază faptul că România se confruntă cu provocări economice semnificative, care cer „măsuri rapide”. „Alegerile recente ne-au arătat că este nevoie mai mult ca oricând de un dialog permanent al autorităţilor cu societatea şi mediul economic. Avem nevoie de transparenţă şi comunicare continue, eficiente şi reale. Amânarea unor decizii clare şi oneste, atât în ceea ce priveşte cheltuielile, cât şi în privinţa politicii fiscale, nu va face decât să crească nivelul de impredictibilitate. Companiile au nevoie să înţeleagă ce costuri vor avea în viitorul apropiat pentru a nu bloca şi amâna investiţii esenţiale pentru dezvoltarea economică a ţării”, arată sursa.

Măsurile propuse de Concordia În acest context, Confederaţia Patronală cere noului guvern să aibă în vedere următoarele priorităţi:

Predictibilitate fiscală – Menţinerea cotei unice şi evitarea introducerii de noi taxe fără o evaluare temeinică a impactului economic.

Reechilibrarea fiscal-bugetară – Prin măsuri cugetate care să nu frâneze economia, incluzând un plan pentru eliminarea cheltuielilor nejustificate, respectarea guvernanţei corporative în companiile de stat, reducerea evaziunii fiscale printr-o colectare eficientă.

Debirocratizare – Accelerarea digitalizării instituţiilor publice, simplificarea procedurilor administrative şi eficientizarea mecanismelor de accesare a fondurilor europene.

Investiții – Operaţionalizarea reformelor din PNRR şi deblocarea fondurilor europene pentru stimularea creşterii economice.

Partener de încredere

Confederaţia Patronală Concordia, care include 20 de sectoare ale economiei româneşti şi reprezintă peste 450.000 de angajaţi, îşi reiterează angajamentul de a rămâne un partener de dialog activ pentru noua preşedinţie şi pentru viitoarea guvernare. „Mediul de afaceri trebuie să fie consultat pe problemele economice care afectează direct competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a României şi a mediului privat. Subliniem că implementarea rapidă a măsurilor de reformă economică este esenţială pentru a asigura stabilitatea şi predictibilitatea de care economia României are nevoie pentru a continua să se dezvolte”, mai arată Concordia. Confederaţia Patronală a apreciat eforturile românilor de a rămâne pe drumul european. De asemenea, Dan Şucu a lăudat preocuparea lui Nicuşor Dan pentru problemele economice ale României: „Noul preşedinte al României are în Concordia un partener solid, alături de care va putea lucra pentru îndeplinirea acestor obiective”, afirmă Dan Şucu.

Fondurile din PNRR, pe lista priorităților

Radu Burnete, directorul executiv al Concordia, subliniază că, după această perioadă de „respiro”, nu mai există „scuze” pentru imposibilitatea implementării „reformelor care să aducă fondurile” din PNRR. „Pensii speciale, companii de stat, combaterea evaziunii, toate trebuie făcute şi partidele care au guvernat în ultimii ani au responsabilitatea să închidă chiar din Parlament toate aceste dosare. Cine refuză, ne condamnă la criză economică”, precizează Burnete. Conform directorului executiv al Concordia, în ultimii ani s-a creat un „monstru administrativ” care împiedică absorbția fondurilor europene destinate politicii de coeziune. „Din banii alocaţi între 2021 şi 2027, noi am absorbit sub 10%. Suntem în 2025! Suntem la sub 10% din vina noastră. Cine refuză să demanteleze acest haos birocratic (calm, cu pixul nu cu drujba), ne condamnă la criză economică. Avem nevoie de aceşti bani ca de aer”, mai spune Burnete.

Presiuni mari

Radu Burnete subliniază că economia privată se află în fața unor presiuni uriașe.

„Anul trecut, dacă adunăm cât a colectat din taxe şi impozite (33% din PIB) şi cât s-a împrumutat (9.3% din PIB) statul a cheltuit peste 40% din PIB. Prea mult pentru cum arată economia privată a României şi cu certitudine prea mult la câtă risipă este în cheltuirea acestor bani” (...). Reechilibrarea bugetară trebuie făcută fără o creştere semnificativă a fiscalităţii şi dacă este necesară trebuie să fie limitată în timp şi în impact. Trebuie să renunţăm şi la toate impozitele stupide care ne frânează aiurea economia – impozitarea excesivă a muncii part-time, IMCA şi tot felul de alte impozite excepţionale şi speciale. Avem nevoie de taxare clară, simplă, echitabilă”, mai spune Burnete.

Directorul executiv al Concordia adaugă că piețele, investitorii, Comisia Europeană și agențiile de rating vor acorda României „un moment de respiro”, în contextul în care Nicușor Dan va reuși să desemneze un premier care să inspire încredere.

„Dacă nu facem ce am enumerat şi dacă nu facem repede, luna de miere se va încheia rapid. Cetăţenii şi-au făcut ieri (n. red. duminică) datoria, dar partidele importante au ele o responsabilitate acum: să nu fugă şi să pună osul să facă tot ce-au amânat de atâta amar de vreme”, a încheiat Radu Burnete.