Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill, a fost la un pas de leșin după ce a ținut un discurs în care a condamnat Occidentul. Acesta a organizat procesiunea anuală în cinstea transferului relicvelor lui Alexandru Nevski. Evenimentul a atras naționaliști, „eroi ai operațiunilor militare speciale” și „activiști Z” - aceștia au scandat „Rușii întâi!” și „Suntem ruși, Dumnezeu cu noi!”.

Kirill a spus că ideea că în alte țări "există magazine mai bune, mai distractive" și că viața este "mai bună" este o "iluzie". Patriarhul a mai zis că istoria arată că "adevărul este de partea noastră".Dar după procesiunea religioasă, patriarhului i s-a făcut rău, iar medicii au intervenit de urgență. "Totul este în regulă, doctorii l-au ajutat și a plecat în mașină", a declarat o sursă.

‼️ The head of the Russian Orthodox Church Vladimir Gundyaev almost fainted after his speech in St. Petersburg

Before that, FSB chief Gundyaev told the city's residents how "to live well" in the Russian Federation:

"People come to other countries, there are better stores, more… pic.twitter.com/mwlJwsJz7y

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2024