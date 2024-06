Patiseria unor români, foarte populară în Anglia. Povestea locului unde este mereu coadă

Patiseria Lunko este una dintre cele mai populare din inima cartierului Aigburth din Liverpool. Situată pe o străduță liniștită, afacerea a doi români a cucerit inimile localnicilor și nu numai. Ea este cunoscută pentru preparatele delicioase din vitrină, astfel că zi de zi oamenii stau la coadă pentru a-și cumpăra desertul preferat. În spatele acestui succes sunt Adelina și Marius, doi români stabiliți în Anglia.

Adelina Blănaru și Marius Dogaru sunt proprietarii uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Liverpool. Cei doi, originari din România, s-au stabilit în Anglia în 2015. Înainte de a lua această decizie, ei au petrecut o perioadă în Paris, unde Marius și-a perfecționat abilitățile de patiser. Odată cu mutarea în UK a luat naștere și patiseria Lunko. Românii au deschis mica afacere pe Little Parkfield Road, lângă Lark Lane.

Popularitatea patiseriei este răsplata celor doi români pentru munca asiduă, sacrificiile făcute de-a lungul timpului și atenția la detalii. Pentru că își doresc să ofere produse de calitate, Adelina și Marius folosesc ingrediente de calitate superioară. Întreg personalul de la patiseria Lunko este talentat și dedicate, punând pasiune în munca lor.

„Această patiserie este rezultatul anilor de muncă asiduă și a începe de la zero nu a fost ușor. De fapt, ne-am confruntat cu mai multe provocări pe care probabil și le-ar putea imagina oricine care citește acest mesaj. Suntem la curent cu comentariile despre cozile de pe Google, Twitter, TikTok, Instagram și chiar Reddit. Am explorat toate opțiunile posibile pentru a reduce timpii de așteptare. Weekend-urile sunt foarte aglomerate, motiv pentru care am deschis zile suplimentare în timpul săptămânii când este mai liniștit”, este unul dintre mesajele postate pe paginile patiseriei Lunko pe rețelele de socializare.