De data asta este vorba despre CFR Călători și de o pățanie pe trenul care face legătura între București și Cluj. Silviu Roșu are 26 de ani și este nevăzător. Pentru a face față vieții cotidiene se folosește de un câine ghid, pe care îl ia peste tot. Silviu a vrut să călătorească de la București la Cluj, unde locuiește, iar pentru asta și-a cumpărat bilet la cușetă, având în vedere că drumul de aproape 500 de kilometri este străbătut în peste 12 ore.

La urcarea în tren, Silviu a fost întâmpinat de un controlor bățos, iar de aici începe povestea lui. ”Luni, în data de 27 Ianuarie 2020, mă îndreptam liniștit spre gara, de unde urma sa călătoresc la Cluj. Menționez că eram împreună cu câinele ghid, dar când să ajung lângă vagonul de cușetă, ce să vezi, domnul controlor s-a impus brusc prin forță fizică spunându-mi, într-un mod foarte agresiv că nu am voie cu câinele în vagonul de cușetă. Am început, desigur, sa spun aceeași poveste a nu știu câta oară : că am circulat de mai multe ori și este posibil pentru că există o lege care permite accesul câinilor ghizi în orice mijloc de transport. Dumnealui a continuat, fără să coboare tonul, să-mi interzică urcarea mea în tren, în condițiile în care mai erau 3 minute până ce trenul pleca. El continua să-mi arate cu degetul unde e celalalt vagon, de clasa a doua, unde după el aș fi avut voie, de menționat că sunt nevăzător și, evident, nu vedeam unde îmi arata cu degetul”, povestește Silviu.

