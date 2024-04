Social Pască fără aluat. Rețeta lui Sorin Bontea







Chef Sorin Bontea i-a îndemnat pe fani să încerce rețeta lui de pască fără aluat. Cunoscutul bucătar susține că aceasta va arăta spectaculos pe masa de Paște și se prepară rapid.

Unul dintre deserturile care nu lipsește de pe mesele romanilor de sărbătoarea Învierii este pasca. Rețeta clasică include prepararea unui aluat de cozonac, care se umple cu brânză dulce și stafide. Chef Sorin Bontea vine în întâmpinarea fanilor săi cu o variantă mai rapidă a acestui desert, la fel de delicioasă precum cea tradițională.

„Am aici o pască fără aluat sau puteți să îi spuneți și cheescake românesc. Pentru această rețetă, am nevoie ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Nu este o rețetă complicată”, a spus cunoscutul bucătar.

Ingrediente necesare:

700 g brânză de vaci

400 g smântână

4 ouă

1 lămâie

100 g griș

50 g făină

250 g zahăr

2 plicuri de zahăr vanilat/păstaie de vanilie

200 g stafide

80 g unt

Mod de preparare

Ouăle și zahărul se bat împreună cu ajutorul unui tel sau mixer. Peste acestea se adaugă treptat și brânza de vaci. Compoziția se amestecă până devine omogenă, iar apoi se adaugă făina cernută și grișul. Acestea se toarnă treptat, astfel încât compoziția obținută să fie una cremoasă.

Peste aceasta se adaugă și smântâna cu untul topit, precum și esențele și coaja rasă de lămâie.

„Pun și coaja de la o lămâie rasă, adaug și făina puțin câte puțin, pentru a nu face cocoloașe, după care și grișul. Pun și stafidele, pe care le-a m hidratat deja cu puțină apă caldă”, a explicat chef Sorin Bontea.

Pască fără aluat. Desertul perfect pentru masa de Paște

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se introduce la cuptorul încins la 160 de grade.

„Eu am o formă pe care am tapetat-o cu unt, zahăr și făină. Punem totul în formă și e gata, o bag la cuptor la 160 de grade, timp de o oră. După 60 de minute, așa arată pasca, am lăsat-o să se răcească și merge tăiată”, a mai spus Sorin Bontea.

În funcție de preferințe, desertul poate fi ornat cu zahăr pudră, fructe sau ciocolată.