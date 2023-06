Parlamentarii rămân fără pensiile speciale. S-a votat! Urmează impozitarea cu 15%

Proiectul privind eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari urmează să intre luni în dezbaterea plenului comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului. Eliminarea pensiilor speciale a fost votată în comisia comună de azi cu opt voturi pentru. A fost și o abținere,c are i-a aparținut reprezentantului AUR, informează Agerpres.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, că legile privind pensiile speciale, pensiile parlamentarilor şi cumulul pensiei cu salariul vor fi adoptate până la sfârşitul sesiunii parlamentare, arătând că miniştrii liberali vor fi prezenţi, luni, la toate activităţile guvernamentale şi parlamentare.

Ciucă: „Este ilegal ca magistrații să facă grevă”

Fostul premier Nicolae Ciucă s-a arătat, azi, foarte indignat de protestestele magistraților. „Este ilegal ca magistraţii să facă grevă. Ca atare am înţeles şi am discutat la nivelul coaliţiei, am avut miniştrii de linie cu care am analizat această situaţie. Decizia pe care am luat-o astăzi a fost ca săptămâna viitoare, luni, miniştrii să fie prezenţi la toate activităţile, atât cele guvernamentale, dar şi cele care urmează să se desfăşoare în Parlament, pentru a putea să soluţionăm tocmai aceste aspecte”, a declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă.

Acesta a mai spus că problema pensiilor speciale va fi soluţionată cât de curând. „Există din raportarea ministrului Muncii acceptul la nivelul Comisiei Europene pe conţinutul proiectului de lege, de asemenea, este vorba de legea pensiilor parlamentarilor care va fi aprobată săptămâna viitoare şi legea cumulului pensiei cu salariul. Toate aceste chestiuni vor fi soluţionate până la închiderea sesiunii parlamentare, miercuri”, a mai declarat Nicolae Ciucă, la sediul central al PNL, după o şedinţă a conducerii PNL cu miniştrii şi secretarii de stat liberali.

Va fi aprobat impozitul de 15% pentru pensiile speciale

Nicolae Ciucă a mai spus că este datoria fiecărui ministru de linie să discute şi să menţină dialogul cu fiecare categorie profesională. Totodată, despre impozitul de 15% din legea pensiilor speciale pentru ce depăşeşte salariul mediu net pe economie, el a precizat că acesta va fi aprobat, pentru că a fost agreat şi este singura măsură care duce la îndeplinirea jalonului din PNRR.

„La nivelul Guvernului am discutat cu domnul premierul Marcel Ciolacu, cu guvernatorul BNR, la începutul săptămânii, şi este foarte clar că, pentru a ne menţine acest trend pozitiv, nu la fel de bun ca anul trecut, de creştere economică, avem nevoie de finanţare, iar partea din finanţare vine din fondurile europene”, a adăugat preşedintele PNL.