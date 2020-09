Una din cele mai renumite femei din America, Paris Hilton, se pare că a reușit să dea lovitura nu doar în afaceri, ci și în dragoste. Aceasta are o relație pe care o numește „uimitoare” cu un bărbat frumos, Carter Reum. Paris Hilton, în vârstă de 39 de ani, s-a aflat în carantină, din cauza infectării cu noul coronavirus. Ea a mărturisit că în această perioadă a avut un singur scop, și anume acela de a găsi iubirea adevărată.

„Este pentru prima dată când sunt de fapt obligată să nu călătoresc și să rămân acasă”

Paris Hilton îl cunoștea pe Carter Reum de 15 ani , dar relația lor de iubire a început de curând. Vedeta a oferit amănunte despre viața ei amoroasă, spunând că :

„Este pentru prima dată când sunt de fapt obligată să nu călătoresc și să rămân acasă. Partea bună este că voi fi împreună cu animalele de companie și cu iubitul meu. Ne-am apropiat atât de mult. Timpul pe care l-am avut împreună este ceea ce ar dura în mod normal cinci ani!”, a spus Hilton, potrivit retetesivedete.ro.

Paris Hilton, renume în lumea muzicii

Paris Hilton și-a făcut un renume în lumea muzicii ca DJ. Ea a recunoscut că ea și Carter au început o relație romantică în luna noiembrie, deși cei doi s-au cunoscut în anul 2005.

„Îl cunosc de 15 ani. Apoi sora lui Carter, Halle Hammond, ne-a invitat la Ziua Recunoștinței și am avut această chimie incredibilă. Am avut prima întâlnire și de atunci nu ne-am petrecut o noapte separată. Este destul de uimitor”, a mărturisit aceasta.

Paris Hilton, dezamăgiri în dragoste

Dacă acum este încrezătoare în relația ei, relațiile anterioare nu i-au adus fericirea. Ea s-a logodit anterior cu Chris Zylka. Vedeta a hotărât să anuleze logodna în 2018, după o relație de aproape trei ani. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere Oscar în 2010. Chris și-a început cariera de actorie cu o apariție în serialul 90210 din 2008. El este cel mai probabil cunoscut pentru rolul lui Flash Thompson în Spider-Man din 2012.

Se pare că Paris Hilton a fost nevoită să aibă parte de relații nefericite până când să își găsească fericirea. Paris Hilton s-a gândit la relația sa din trecut, recunoscând că nu era sigură dacă va mai găsi bărbatul potrivit după ce s-a despărțit de Chris.

„După ultima mea despărțire, am crezut că voi fi singură pentru totdeauna”

„După ultima mea despărțire, am crezut că voi fi singură pentru totdeauna. A fost că și cum am renunțat. Mă voi concentra doar asupra mea. Nu am nevoie de nimeni. Deci, pentru că m-am îndrăgostit, mă simt atât de recunoscătoare”, spune Paris Hilton, potrivit retetesivedete.ro.