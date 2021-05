Vasilica-Viorica Dăncilă s-a născut pe 16 decembrie 1963, la Roșiorii de Vede, Teleorman, România a fost președinte al Partidului Social Democrat și a ocupat funcția de prim-ministru al României de la 29 ianuarie 2018 până la 4 noiembrie 2019.

Părinții săi au divorțat de tineri. Mama era țesătoare la fabrica de postavuri „Dorobanțul”, iar tatăl, Filimon Nica, era plutonier major în Armata Română. Studiile liceale le-a finalizat la Liceul Energetic dinPloiești. A absolvit Facultatea Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi, din cadrul Institutului de Petrol și Gaze Ploiești, în 1988. În 2006, a obținut masterul Spațiul Public European, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.

Este prima femeie din istoria României care a deținut funcția de premier.

Viorica Dăncilă a fost propusă pe 16 ianuarie 2018 de către PSD pentru funcția de prim-ministru, în urma demisiei prim-ministrului Mihai Tudose. Guvernul Dăncilă a primit votul de încredere al Parlamentului pe 29 ianuarie 2018. Guvernul a picat pe 10 octombrie 2019, în urma unei moțiuni de cenzură.

Dăncilă a devenit președintele interimar al Partidului Social Democrat, după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. În cadrul Congresului din 29 iunie, Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al PSD cu voturile a 2.828 de delegați.[10]

Dăncilă a fost candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019. A pierdut în turul al doilea de scrutin, după ce a obținut 33,91% din voturi, împotriva președintelui actual Klaus Iohannis, potrivit Wikipedia.

Ce a fost Viorica Dăncilă până să ajungă premier și lider PSD

Viorica Dăncilă a fost înainte de a ajunge premier și lider al PSD, preşedintele Organizaţiei de femei a PSD şi liderul europarlamentarilor social-democraţi români.

Ea este membră PSD din anul 1996 şi a fost, pe rând, preşedintele Organizaţiei de Femei PSD Videle, consilier local la Videle, consilier judeţean în Teleorman, preşedintele Organizaţiei de femei PSD Teleorman.

În perioada 1989 – 2009, Viorica Dăncilă a fost mai întâi profesoară la Liceul din Videle, iar apoi inginer la OMV Petrom SA.

„Pele” Vioricăi Dăncilă

De-a lungul carierei politice, Dăncilă s-a făcut „remarcată” printr-o serie de „perle”, care au făcut înconjurul țării.

Redăm câteva:

”Țin să subliniez, totodată, că pentru mine, ca prim-ministru, criticile aduse Guvernului de către opoziția parlamentală”.

”Programul de guvernare al PSD a avut de la început parte de o respingere automată din partea adversarilor parlamentari pe care îi reprezint”.

”Adoptăm în perspectiva Euro 20 20”

”M-ați întrebat de autostrada București-Pitești…stadiul autostrăzii Sibiu”.

”Orice om îi este frică de o pângere penală”.

”Sfinția voastră, i am very glad for this oportunity”.

„Sunt un om puternic, chiar dacă mulți au spus că sunt femeie.”

„Aţi văzut că deja sunt trei stadioane care se fac: Dinamo, Rapid şi… Giuleştiul, Dinamo, Rapid şi Giuleşti.”