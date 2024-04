Social Parcul Liniei, faza II, a fost inaugurat. Are pădure urbană și spații speciale pentru munca remote







Parcul Liniei, a faza II, a fost inaugurat duminică, 28 aprilie. Aflat în Sectorul 6 din Capitală, parcul aduce bucureștenilor 3,5 hectare amenajate special pentru relaxare.

Parcul Liniei, dintr-un morman de gunoaie într-o oază de verdeață

Pe 1 Iunie anul trecut, primul parc din Cartierul Militari și cel mai lung parc liniar din Europa și-a deschis porțile pentru primii vizitatori. Faza inițială, în lungime de 630 de metri și întinsă pe o suprafață de 4,5 hectare, a fost inaugurată atunci. Accesul se realizează de pe Strada Lujerului, între Plaza Mall și Cora Lujerului.

Duminică, 28 aprilie, în mai puțin de un an de la inaugurarea primei faze, este dată în folosință a doua etapă a parcului, între Gara Cotroceni și Bd. Doina Cornea. Aceasta se întinde pe o lungime de 580 de metri și ocupă o suprafață de 3,5 hectare, dintre care un hectar este dedicat unei păduri urbane. În plus, în ultimul an, prima fază a parcului a fost extinsă și lărgită cu încă jumătate de hectar, incluzând amenajarea unui spațiu special destinat patrupedelor, arată un comunicat transmis de Primăria Sectorului 6.

Bucureștenii se pot bucura începând de la finalul lunii aprilie de o suprafață totală de peste 8 hectare de parc, într-o zonă în care era necesar să existe spații verzi și aer curat.

Terenul a fost anterior un focar de infecție, plin de gunoaie, buruieni înalte și deșeuri provenite din construcții.

Ciprian Ciucu: „Este cel mai mare parc deschis în București, după Revoluție”

„Din vara anului trecut și până acum am adăugat încă patru hectare de spațiu verde și spații de relaxare pe locul pe care timp de 30 de ani a fost o groapă de gunoi. Sunt aici multe atracții, noi locuri de joacă și spații de relaxare inedite, o pistă de biciclete de aproximativ 1,5 km, inclusiv o pădure urbană. Numai în Faza 2 am plantat 1.500 de arbori.

Astfel, Parcul Liniei a ajuns la peste 8 hectare și este cel mai mare parc deschis după Revoluție în București”, a declarat primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu.

„Este superb. O oază de aer curat. Înainte era un teren abandonat, plin de gunoaie. E o transformare spectaculoasă a locului, dintr-o bombă ecologică, care polua zona, într-un spațiu verde superb”, spune un localnic, venit să se plimbe cu familia.

„Cu siguranță este cel mai frumos parc din București. Eu nu am mai văzut așa ceva, toate aceste foișoare, amenajarea inedită. Mulțumim mult!”, spune o doamnă care, de pe o băncuță, admira liniștită, peisajul.

Copiii au fost cel mai fericiți. Au luat la rând toate echipamentele de joacă și nu conteneau să se minuneze. „Dacă de dimineață nu voia să iasă din casă, acum nu se mai dă dusă”, spune o mămică despre fetița ei.

Ce vor găsi vizitatorii în Parcul Liniei

Faza a II-a a Parcului Liniei completează perfect prima fază. Aceasta include, de asemenea, zone de joacă adaptate diferitelor categorii de vârstă, leagăne pentru persoanele cu dizabilități, mese de pingpong și de teqball, echipamente pentru exerciții în aer liber, locuri de picnic, zone de relaxare cu mobilier urban de înaltă calitate, precum și foișoare inteligente, dotate cu WiFi gratuit și prize pentru conectarea laptopului și lucrul în aer liber.

În noul segment al parcului există și o piațetă, o fântână drydeck și o zonă în care flutură 30 de steaguri (27 reprezentând statele membre ale UE, plus unul pentru Republica Moldova, UE și Primăria Sectorului 6). O altă inovație este că linia ferată nu mai este acoperită cu deck, ci cu marnă, o opțiune ecologică.

Ce conține noua bucată de parc, inaugurată duminică

pistă de biciclete de 585 de metri, în continuare celei din faza întâi;

o pădure urbană de 1 ha, cu 900 de arbori: brazi, pini, tei, salcâmi, pruni, arbori de lalea etc. Este prima pădure urbană într-o zonă intens locuită. În afară de această pădure, alți 550 de copaci au fost plantați în Faza II a parcului, iar 350 de arbori au fost plantați în faza întâi;

500 de arbuști și mii de flori;

suprafața spațiului verde e de 5.093 mp, cu sistem automatizat de irigații;

pe o bucată de 5.000 mp, care a fost denumită Liniei II bis, au fost amenajate doar alei încadrate de spațiu verde;

pumptrack (267 mp);

fântână drydeck (64 mp);

locuri de joacă;

zonă de fitness și de hamace;

5 foișoare smart, dotate cu prize și WiFi;

4 pergole metalice, cu spații de relaxare;

bănci de mai multe tipuri;

cișmele și toalete ecologice;

3 rastele de biciclete;

panou informatic;

totul este monitorizat video, cu camere de supraveghere.

Întreaga investiție a costat 15 milioane de lei cu TVA.

Parcul Liniei: Încep lucrările la faza III, cea mai mare

Începând de acum, se va demara etapa a III-a și ultima a parcului, cea mai extinsă, cu o suprafață de 8 hectare și o lungime de 3 km. Primăria Sectorului 6 a finalizat studiul de fezabilitate și a lansat deja licitația pentru lucrări. Similar cu fazele I și II, lucrările vor începe prin igienizarea terenului viran. Faza III va fi una impresionantă, incluzând zone de picnic, hamace, cățărare, locuri de joacă, terenuri sportive, piațetă urbană, zone dedicate artei urbane și evenimentelor, spații comerciale, dar și o zonă de expoziție pentru CFR.

În cele din urmă, între Lujerului – Valea Cascadelor – Bd. Doina Cornea, bucureștenii vor avea cel mai lung parc liniar din Europa (cu peste 4,2 kilometri).