Politica Ciprian Ciucu: N-am primit un telefon de la Nicușor Dan: Ce probleme ai, măi, și tu acolo, cu Sectorul 6?







Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi reproșează actualului edilul general că blochează mai multe proiecte, printre care și construirea unor locuințe sociale. Contrele dintre cei doi primari datează încă de pe vremea când Ciucu se afla în fruntea PNL București.

Ciprian Ciucu acuză lipsa de implicare primarului general

Ciprian Ciucu are în plan construirea unui bloc dedicat tinerilor instituționalizați care ies din sistem la 18 ani și care sunt nevoiți să părăsească orfelinatele atunci când aceștia ajung la vârsta orfelinatului. Proiectul lui Ciucu a obținut o finanțare de 10 milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență, însă nu și a aprobare de la Primăria Capitalei.

„Eu l-am susținut pe domnul Nicușor Dan. Cât am fost președinte PNL București i-am trecut toate proiectele, nu a avut niciun fel de problemă cu mine. Din păcate, domnia sa nu mi-a întors această mână întinsă.

Am obținut 10 milioane de lei din PNRR ca să facem niște locuințe pentru tinerii care ies din sistem la 18 ani și sunt tineri fără părinți, orfani și îi arunci efectiv în stradă. Am zis să ne ocupăm de ei, să le găsim un loc de muncă și să le dăm un apartament.

Pentru asta să construim acel bloculeț e nevoie să schimbăm PUZ-ul, regimul terenului, e doar pentru un singur bloc. Pentru că domnul primar general refuză să semenze o hârtie ca să mergem mai departe, se cheamă aviz de oportunitate să facem acel PUZ, o să pierdem 10 milioane de lei. Este vorba despre viitorul acelor copii”, a declarat Ciprian Ciucu.

Nicușor Dan, acuzat că blochează proiectele primăriilor de sector

La fel ca Primarul Sectorului 3, Liviu Negoiță, edilul liberal de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, acuză lipsa de comunicare și de implicare a actualului primar de la Primăria Capitalei. Asta în condițiile în care Ciucu i-a îndemnat pe consilierii din Consiliul General al Capitalei (CGMB) să voteze proiectele propuse de Nicușor Dan.

„Aici am cumva o părere de rău. N-am primit niciodată un telefon (de la Nicușor Dan – n.red.) ca primar de sector votat de atâția oameni. Deși am fost amândoi în campanie. Să zică Domnule Ciucu!, sau Ciprian!, cum vrea să-mi spună. Ce probleme ai, măi, și tu acolo, cu Sectorul 6? Ce se întâmplă în Sectorul ăsta 6, al tău? Ce vor, măi, oamenii? Hai să stăm amândoi și să vedem. Unde pot să te ajut eu pe tine?. Că am mai multe proiecte blocate. Eu și fi zis Dom’le, nu poți să mă ajuți nicăieri. Măcar nu mi le bloca. Atât.”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu: Nu știu ce viziune are Nicușor Dan

Nicușor Dan a blocat mai multe programe care impactează Sectorul 6, pe lângă blocul de locuințe sociale, Ciprian Ciucu a mai precizat că edilul general al Capitalei ține pe loc și modernizarea străzii Prelungirea Ghencea precum și modernizarea altor două mănăstiri.

„Asta e tot ce vreau. Să stăm așa împreună de vorbă. «Cum vezi tu dezvoltarea aici? Îți ajung banii la școli? Facem niște proiecte împreună? Cum facem cu Prelungirea Ghencea? Poți să mă ajuți cu ceva? Poți să te ajut cu ceva?” Ca de la om la om», a spus Ciprian Ciucu.

Sunt o grămadă de teme care impactează Sectorul 6 și pe care nu știu ce viziune are (Nicușor Dan - n.red.). Uite, am obținut pe Mânăstirea Văratic și încă vreo două mănăsitiri bani din Anghel Saligny ca să le tragem canalizare și apă”, a mai declaat Ciprian Ciucu.