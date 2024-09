Paranoia după explozia pagerelor. Armata libaneză își distruge echipamentele de comunicații

Explozia pagerelor și a stațiilor de emisie recepție aparținând membrilor Hezbollah a provocat panică în Liban. Atât membrii organizației teroriste, cât și simplii cetățeni se tem că propriile dispozitive electronice ar putea exploda.

Armata libaneză a luat decizia de a-și distruge propriile echipamente de comunicații pentru a evita alte tragedii. Mii de pagere și stații de emisie recepție au sărit în aer, în două zile, provocând 37 de morți și peste 3.500 de răniți.

Militarii libanezi au decis să-și detoneze controlat o serie de aparate de comunicații, despre care cred că ar putea fi sabotate de Israel. Oficialii armatei au făcut anunțul joi, după explozia pagerelor și stațiilor walkie-talkie folosite de teroriștii Hezbollah. Totodată, autoritățile libaneze au luat decizia de a interzice astfel de dispozitive pe avioanele civile care zboară de pe aeroportul din Beirut.

Autoritatea Aeronautică Civilă libaneză (LCAA) a anunţat interzicerea transportului de pagere sau aparate walkie-talkie la bordul avioanelor care decolează sau aterizează la Beirut. Măsura a fost instituită după explozia pagerelor și stațiilor de emisie-recepție. Interdicția va rămâne în vigoare pe o perioadă nelimitată.

Oficialii Autorității au mai anunțat că aparatele de acest fel descoperite la controlul de securitate vor fi confiscate.

THIS IS CRAZY! 😳🤯🚨

Israeli Intelligence (Mossad) is responsible for KILLING at least 8 people in Lebanon, including children, as well as INJURING OVER 2750 other Hezbollah fighters by way of hacking their pagers & mobile devices causing them to EXPLODE in a MASSIVE targeted… pic.twitter.com/pToLuoVX1o

— The Patriot Voice (@TPV_John) September 17, 2024