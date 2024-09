Un nou val de explozii în Beirut. Pagerele Hebollah continuă să sară în aer

Un nou val de explozii la dispozitivele pager operate de reprezentanții grupării Hezbollah din Liban. Presa locală a relatat că alte dispozitive au fost detonate în urmă cu puțină vreme.

Pagerele militanților organizației teroriste continuă să sară în aer, în capitala Libanului, Beirut. În ultimele minute au fost postate știri și imagini cu astfel de dispozitive, pe rețelele de socializare. Potrivit informațiilor din spațiul public, sunt zeci de astfel de dispozitive care au explodat.

Din informațiile apărute pe platformele sociale, mai multe astfel de explozii au fost semnalate în locuințe, dar și în autovehicule. Ar fi vorba despre alte câteva zeci de dispozitive, inclusiv aparate de emisie-recepție care au explodat. Ambulanțele au fost solicitate să intervină în mai multe locații din capitala Libanului.

Potrivit informațiilor apărute, valul de explozii s-a produs în districtul Dahya, dar și în alte zone din sudul Libanului. Mai multe postări despre acest incident au fost distribuite și pe canalele Telegram administrate de Hezbollah. Deși nu există o confirmare oficială, se pare că au fost raportate câteva sute de victime.

Pe lângă pagere, ar fi explodat și aparate de comunicații radio, care ar fi fost distribuite membrilor Hezbollah pentru a înlocui pagerele. De asemenea, au fost semnalate telefoane mobile și laptopuri care au sărit în aer, conform presei locale. Se spune că în aceste dispozitive au fost plantate cantități mai mari de explozibil, iar pagubele provocate sunt mai mari.

Din primele bilanțuri, ar fi deja trei morţi şi zeci de răniţi, însă numărul este în creștere.

🚨BREAKING🚨Reports in Beirut: explosions in Dahiya…again. Also, reports of explosions of communication devices come from other large areas in Lebanon. pic.twitter.com/aFI8XNDxgb

BREAKING: Currently, dozens and even hundreds more injured in another wave of explosions in Beirut, Beqaa, Nabatieh, and across Southern Lebanon.

Fires broke out in residential apartments, vehicles, and a motorbike as a result of the explosion of wireless communication devices. pic.twitter.com/MdHttTHjTZ

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 18, 2024