Adrian Cican ar fi stat la o băută cu primarul din Caransebeș, Felix Borcean, devenit celebru după scandalul sexual cu fosta șefă a spitalului.

„OK, se bea, peste tot se bea şi o să bem în continuare, iar mâine o să ciocnim un pahar de whisky la spital, cu ocazia inaugurărilor… E normal. Adrian Cican (N.RED- managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș -Caraș Severin)stă până la ora 7 sau 10 seara. Eu nici nu ştiu să fi fost în seara aceea acolo, deşi se speculează că aş fi fost. Nu ştiu dacă am fost. Am fost în multe după-amieze acolo, am băut şi un whisky, am băut şi o bere, după program… Dar chiar şi-n timpul programului, dacă-i până acolo! Şi ce?

Dar în fotografia aceea era clar că era seara, pentru că Cican stă uneori şi până la miezul nopţii acolo. De dormit, nu poate să doarmă, fiindcă nu are unde. Se întâmplă… Ne-am bucurat pentru înfiinţarea Ambulatoriului, pentru că ne-a venit nu ştiu ce aparat… Dar poţi să bei şi fără să ai neapărat un motiv. Bei pur şi simplu… Era un deget pe fundul paharului. În plus, Adrian Cican are şofer…”, a declarat primarul din Caransebeș Felix Borcean, potrivit flux24.ro.

Amintim că Spitalul de Urgență din Caransebeş a fost desemnat unitate suport pentru pacienții cu COVID-19.