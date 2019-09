Mesajul a devenit viral în scurt timp. Fukuyama scrie despre corupția ce caracterizează clasa politică în numeroase state. El pnctează că în numeroase state politicieni corupți ajung preiau puterea cu ajutorul unui discurs îndreptat tocmai către cei corupți, dar odată ajunși la putere, îi atacă tocmai pe cei care susțin lupta anticorupție.

„We are living in a bizarro world in which the corrupt people say they are fighting corruption and try to take down the real anti-corruption fighters”/ „Trăim într-o lume bizară în care oamenii corupți susțin că luptă împotriva corupției, dar încearcă, de fapt, să doboare pe adevărații luptători împotriva corupției”, este mesajul publicat de Francis Fukuyama.

Francis Fukuyama este unul dintre cei mai influenți sociologi și politologi. „Sfârșitul istoriei și ultimul om” este cartea care i-a adus notorietate internațională. A publicat numeroase studii și articole despre democratizare și politica economică internațională.

