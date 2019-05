Papa Francisc se opune porturilor închise. Salvini şi Trump, luaţi în „vizor“

Papa Francisc revine cu discuţiile despre migranţi într-un interviu pentru emţătorul mexican Televisa şi publicat în Observatorul roman. Nu mai există dialog între ţări, între ele se pun frontiere, se plânge Pontiful.





''E clar că cei care suferă sunt cei mai slabi, sunt migranţii. Chiar şi pentru repatriere e necesar un dialog cu ţara de origine şi nu pur şi simplu să ridici un zid sau să închizi uşile casei cu zăvoare. Vă întrebaţi de ce Papa se ocupă atât de mult de migranţi şi vorbeşte atât de mult despre ei? Fiindcă e o problemă arzătoare, actuală''.

Îm lungul interviu, Papa se răzvrăteşte şi împotriva uşilor închise: ''e trist să vorbim despre asta, adevărat?'', spune el. ''În fiecare zi aflăm că Mediterana devine din ce în ce mai mult un cimitir (făcând referire la Salvini), asta ca să dau doar un exemplu. Trebuie să avem inimă pentru a-i primi''. Bate apoi apropouri spre Trump: ''Nu ştiu ce se întâmplă cu acest nou cult de a face ziduri. Deja am mai cunoscut unul, acela de la Berlin, care ne-a produs atâtea dureri de cap şi atâta suferinţă. Dar se pare că ceea ce nu fac animalele, fac oamenii. . Omul este unicul animal care cade de două ori în acelaşi păcat. Repetă aceleaşi greşeli''.

Papa Francisc răspunde şi acelora care-i cer să spună dacă e mai mult de dreapta sau mai mult de stânga

''Nu-mi place să răspund 'îmi place mai mult sau îmi place mai puţin", spune el. ''Nu, eu doresc să fiu cinstit în privinţa asta: în faţa unui guvernant încerc să dialoghez cu ce are el mai bun în fiinţa sa, fiindcă dacă porneşte de la ceea ce are el mai bun, poate face bine poporului său. Încerc să fac asta în discuţii. Câteodată, în discuţii, spun chestiuni la modul general despre problemele ţării, apoi, în discuţia privată, îmi permit să fac un pas mai mult. Dar trebuie să recunoaştem, să intuim binele care există într-o persoană, chiar dacă are multe defecte. Aveţi la îndemână chestiunea asta, ei, bine, continuaţi în direcţia aceasta, astfel sper să reuşesc încă un pas înainte. Şi mereu aflu ceva bun în toţi, bunăvoinţă. Chiar şi necredincioşii fac câteodată ceva bun'', a mai spus Papa Francisc în interviu.

