„Pentru a ajuta societatea noastră să se «construiască la loc mai bine», incluziunea celor vulnerabili trebuie să implice eforturi pentru promovarea participării lor active”, a postat Papa Francisc pe Twitter, joi, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Handicap.

To help our society to “build back better”, inclusion of the vulnerable must also entail efforts to promote their active participation. #IDPD https://t.co/JIIJgNx76E

— Pope Francis (@Pontifex) December 3, 2020