Papa Francisc a atras atenţia asupra consumismului: Cheltuim mai MULT decât avem NEVOIE

Papa Francisc a atras atenția asupra celor care cumpără fără socoteală spunând că este o boală grea și a îndemnat la generozitate pe toată lumea mai ales în această perioadă. Dușmanul generozității, a spus Sfântul Părinte, este consumismul care ne face să cheltuim mai mult decât avem cu adevărat nevoie uitând cu desăvârşire de cei nevoiaşi.





Papa Francisc: "O chemare la generozitate. Iar generozitatea este un lucru de fiecare zi, e un lucru la care trebuie să ne gândim: cum pot să fiu generos cu cei săraci, cu cei nevoiași, cum pot să-i ajut mai mult? ”Dar, știți părinte” – ar putea să spună unii – ”noi abia reușim să ne acoperim cheltuielile lunare”. ”Dar niște bani mărunți rămân, nu-i așa?”, a reluat pontiful, ”gândește-te: ai putea să fii generos cu aceștia”. Gândește-te! Mărunțișurile. Să facem, de exemplu, o călătorie în camerele noastre, o călătorie în dulapurile noastre. Câte perechi de încălțări am? Una, două, trei, patru, cincisprezece, douăzeci... Fiecare poate să spună. Un pic prea mult... Am cunoscut un monsenior care avea patruzeci... Dar, dacă ai atât de multe încălțări, dă jumătate. Câte haine pe care nu le folosesc sau le folosesc o dată pe an? Este o formă de a fi generoși, de a da ceea ce avem, de a împărți cu alții", titrează vaticannews.

Pontiful a povestit despre o doamnă care, atunci când făcea cumpărăturile la supermarket, cumpăra întotdeauna pentru cei săraci zece la sută din ceea ce cheltuia. Dădea ”zeciuială” la cei săraci.

Papa Francisc: "Noi putem face minuni cu ajutorul generozității. Generozitatea lucrurilor mici, cu câteva lucruri. Poate nu facem astfel pentru că nu ne trece prin gând. Mesajul Evangheliei ne face să ne gândim: cum aș putea eu să fiu mai generos? Un pic mai mult, nu prea tare. ”E adevărat, părinte, așa e, dar nu știu de ce, însă mi-e teamă”. Există, însă, o altă boală, și este boala care combate generozitatea în timpurile noastre: boala consumismului".

Papa Francisc a amintit despre perioada când se afla la Buenos Aires ”la fiecare sfârșit de săptămână exista un program de turism-shopping”: se umplea avionul vineri seara și se mergea într-o țară la vreo zece ore de zbor, iar sâmbăta și o parte a duminicii stăteau la magazine. Apoi se întorceau".

Papa Francisc: "O boală grea, consumismul, din zilele noastre! Eu nu spun că toți facem așa, dar consumismul, practica de a cheltui mai mult decât avem nevoie, o lipsă de austeritate a vieții: acesta este adevăratul dușman al bunătății. Iar generozitatea materială – să ne gândim la cei săraci: pot să dau aceste lucruri ca să poată mânca, să aibă cu ce se îmbrăca – are o altă urmare: lărgește inima și te duce la mărinimia sufletească".

