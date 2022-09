Panică la granițele României. Forțele ucrainene au distrus patru drone kamikaze iraniene la Odesa. Video

În sudul Ucrainei, trupele ruse au intensificat atacurile aeriene folosind drone kamikaze iraniene de tip Shahed-136. În special, cu utilizarea unor astfel de drone, inamicul a atacat din nou infrastructura portuară a orașului Oceac, regiunea Nikolaev, informează Ukrinform.

Potrivit Comandamentului Operațional „Sud” din Ucraina o persoană a murit ca urmare a unui atac cu o dronă. Odesa este al treilea oraș ca mărime din Ucraina și se află la puțin peste 200 de kilometri în linie dreaptă de granița cu România.

„Odesa a fost atacată de drone kamikaze pe mare. Două drone au distrus clădirea administrației din zona portului, pompierii sting incendiul. Un civil a fost ucis. Un „Shahid-136” a fost doborât deasupra mării de forțele de apărare aeriană”, a anunțat Comandamentul ucrainean pe Telegram.

Iran-supplied Shahed-136 loitering munition operated by Russia has been spotted over the Ukrainian city of Odesa just minutes ago.

Reports also emerged about the explosions heard across the city as apparently Ukrainian ADs attempted to shot down the intruders. pic.twitter.com/HduJOff7Ve

— Status-6 (@Archer83Able) September 23, 2022