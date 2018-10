PANICĂ în Germania. Un bărbat a OTRĂVIT mâncarea pentru copii din mai multe magazine

Un bărbat în vârstă de 54 de ani a recunoscut în fața instanței de judecată că a otrăvit produse alimentare din mai multe magazine din sudul orasului Friedrichshafen, Germania. După ce a făcut aceste fapte criminale, bărbatul a șantajat comercianții, oferind informații cu privire la alimentele contaminate. El a primit o pedeapsă de 12 ani și jumătate de închisoare pentru faptele sale





Conform procurorilor, mancarea otravita continea etilenglicol, fiind un lichid toxic, inodor, suficient pentru a ucide un copil. Urme de otrava au fost gasite in mai multe produse si in canitati foarte mari, suficient pentru a putea condamna faptasul, avand cinci acuzatii de crima cu premeditare.

Substanta inodora, folosita pentru contaminare, care este un ingredient folosit in antigel, areun gust dulce, stiindu-se ca atrage copiii si animalele.

Dupa ce a aparut in fata judecatorilor, barbatul a recunoscut ca a trimis mail-uri de amenintare, avertizand ca mancarea va fi otravita in toata Europa, daca nu primeste cel putin 12 milioane de euro.

Barbatul a mai recunoscut ca are tulburari de pesonalitate si ca a consumat alcool si calmante in momentul in care a savarsit fapta. Insa aceasta confesiune nu l-a ajutat, fiind respinsa in instanta, dupa ce un psihiatru a spus ca este perfect sanatos pentru a fi tras la raspundere pentru faptele sale.

