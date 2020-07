„Atâta timp cât OMS a declarat pandemie și România trebuie să aplice tratament de pandemie. Numărul mic de testări, nu din lipsa tratamentelor, a dus la o dezinformare. Pe urmă au dat ocazia ridicării stării de urgență. Eu am susținut că nu trebuia ridicată starea de urgență până la 15 iunie” , a declarat Traian Băsescu la România TV.

„Cred că lucrurile sunt la limită de a fi controlate, dacă nu chiar scăpate de sub control, va trebuie intervenit. Populația trebuie convinsă că trebuie să poarte mască, că trebuie să evite aglomerațiile, să nu mai spun de spălat pe mâini” , a continuat fostul președinte.

„Cred că suntem la limită de a mai face față pandemiei din punct de vedere al paturilor echipate cu sistemele de ventilație, dar îi sfătuiesc pe guvernanți un lucru, să facă un stoc de echipamente medicale. Să nu aștepte să rămâne fără ventilatoare, să facă de acum cerere” , susține Băsescu.

Fostul președinte consideră că situația a scăpat deja de sub control!

„Ce este cert este că suntem în fața unei pandemii scăpate de sub control. A fost scăpată de sub control sub 3 aspecte. Primul și cel mai important, modul în care a fost gestionată pandemia în prima parte.

Vă dau un exemplu, sunt un susținător al carantinei, dar e o prostie, trebuie să fii stat fără minte să bagi oameni în carantină 14 zile în loc să-i trimiți în caratină până când află rezultatul testului și pe urmă să le dai drumul dacă sunt sănătoși.

Numai niște tâmpiți țin oamenii 14 zile în regim de carantină fără să le facă testarea. Asta a creat o imagine îngrozitoare despre carantină, o imagine de parcă e pușcărie. Celula de trio do-re-mi cu Arafat, Interne, Sanatate, la cum s-a discreditat aceasta echipă nu mai poate fi credibilă în fața populației”, a mai declarat Băsescu.