Stocuri uriașe de haine. Industria globală de textile suferă încă de pe urma unui an 2020 dezastruos şi mizează pe o revenire care este însă ameninţată de un nou val de măsuri de carantină şi campaniile naţionale de vaccinare cu rezultate diferite. În plus, o parte dintre marii retaileri se confruntă cu stocurile mari de haine de anul trecut, care în mod normal ar fi fost eliminate cu prilejul soldurilor. De exemplu, lanţul britanic Primark a dezvăluit că are în depozite stocuri de haine în valoare de 150 milioane de lire sterline (205 milioane de dolari) din sezonul primăvară/vară 2020 şi aproximativ 200 milioane de lire sterline din sezonul toamnă/iarnă.

Ca o dovadă a amplorii acestor stocuri, firma de consultanţă McKinsey estimează că la nivel mondial valoarea hainelor nevândute, aflate în magazine şi depozite, variază între 140 şi 160 miliarde de euro, mai mult decât dublu faţă de nivelul normal.

În aceste condiţii, lanţul britanic Marks & Spencer şi cel german Hugo Boss au decis să facă comenzi mai mici decât de obicei pentru colecţia de primăvară din acest an.

“Majoritatea brandurilor se confruntă în prezent cu o situaţie dificilă. Cred că toată lumea adoptă în prezent o politică conservatoare cu privire la achiziţii. Ştiu că mulţi au întârziat plăţile”, a spus Ron Frasch, partener la firma de private equity Castanea Partners, care colaborează cu mai multe mărci de îmbrăcăminte.

Probleme pentru fabricile de haine

Aceste probleme se repercutează asupra marilor centre de producţie de îmbrăcăminte, cum este Bangladesh, ale căror economii depind de exporturile de textile. În prezent fabricile de textile din Bangladesh au probleme în a rămâne deschise. Proprietarii a 50 de fabrici de textile intervievate de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association au declarat că în acest sezon au primit cu 30% mai puţine comenzi decât de obicei, în condiţiile în care carantina introdusă înainte de Crăciun în mai multe ţări din Europa a fost urmată de o nouă izolare introdusă în luna ianuarie în Japonia.

Magazine închise până la vară

În condiţiile în care închiderea magazinelor ameninţă să se prelungească până la primăvară, unii retaileri încearcă să vândă cât mai mult posibil din stocurile în exces înainte de a face noi comenzi, susţine firma de reciclare a textilelor Parker Lane Group. Directorul general, Raffy Kassardjian spune că, în medie, firma sa procesează 1,5 milioane articole de îmbrăcăminte în fiecare lună însă în luna ianuarie a procesat peste patru milioane de articole, care a fost cea mai aglomerată lună din istoria sa.

Anul trecut a fost unul sumbru pentru industria de îmbrăcăminte, în condiţiile în care vânzările au scăzut cu 17% comparativ cu 2019, potrivit firmei Euromonitor. În plus, estimările pentru 2021 variază între o cădere de 15%, potrivit unui scenariu pesimist al McKinsey, şi o revenire de 11% prognozată de Euromonitor.