: Nu vreau să atac pe nimeni, dar am o supărare când mă gândesc că în urmă cu două-trei zile, la Fatima , a fost un pelerinaj cu câteva zeci de mii de oameni, în care totul a decurs normal. Acolo cum au putut să fie stabilite reguli pe care pelerinii au putut să le respecte? În 1987 am ajuns prima oră la Lisabona, iar atunci nu am văzut mare diferență între portughezi și români. Dacă se stabileau şi la noi reguli precise, reguli de distanțare, porți de dezinfectare, sunt convins că pelerinii noștri se comportau la fel şi totul se putea organiza normal, a declarat Florentin Pandele.