Pământul continuă să se încălzească. Blocarea sau reducerea activității sociale legate de pandemia de coronavirus de-a lungul anului 2020 au făcut ca aerul Pământului să fie mai curat – dar au încălzit ușor planeta, potrivit unui nou studiu din revista Geophysical Research Letters., citat de Ethen Kim Lieser, un editor de știință și tehnologie din Minneapolis.

Pentru o perioadă scurtă de timp, temperaturile din unele regiuni din estul Statelor Unite, Rusia și China au fost de la jumătate până la două treimi dintr-un grad mai calde, au remarcat autorii studiului.

Acest lucru s-a datorat în principal mai puțin funingine și particule de sulfat provenite din evacuarea automobilelor și cărbune care arde, despre care se știe că răcesc atmosfera temporar reflectând căldura soarelui. „Pandemia COVID-19 a modificat emisiile de gaze și particule”, au scris cercetătorii. „Aceste gaze și particule afectează clima. În general, emisiile de particule umane răcesc planeta prin împrăștierea luminii solare pe cerul senin și prin înnorarea norilor pentru a reflecta lumina soarelui departe de Pământ ”.

Pentru desfășurarea cercetării, echipa a folosit două dintre cele mai importante modele climatice ale lumii – Modelul comunitar al sistemului terestru bazat pe NCAR și un model cunoscut sub numele de ECHAM-HAMMOZ, care a fost dezvoltat de un consorțiu de națiuni din Europa. Cercetătorii au efectuat simulări pe ambele modele după ce s-au adaptat la emisiile de aerosoli și particule și au încorporat date meteorologice oficiale pentru anul respectiv.

Pământul continuă să se încălzească

Aceste descoperiri surprinzătoare au fost dezvăluite după un alt studiu recent care a sugerat că gheața Pământului se topește mai rapid astăzi decât la mijlocul anilor 1990, o accelerație periculoasă care este acum în conformitate cu scenariile cele mai nefavorabile ale schimbărilor climatice, adesea anunțate de oamenii de știință din ultimul deceniu.

Cercetarea, publicată în revista The Cryosphere, a relevat că între 1994 și 2017 s-au pierdut un total de douăzeci și opt de miliarde de tone metrice de gheață. În anii 1990, gheața planetei se topea cu o rată de aproximativ șapte sute șaizeci de miliarde de tone pe an – dar în anii 2010, această cifră a crescut cu 60% până la o medie de 1,2 trilioane de tone în fiecare an.

Potrivit datelor recente dezvăluite de Proiectul de comparație a modelului de strat de gheață, condus de Centrul de zbor spațial Goddard al NASA, dacă emisiile continuă în ritmul lor actual, eventuala topire a straturilor de gheață din Groenlanda și Antarctica ar putea contribui împreună la peste cincisprezece centimetri de nivel mondial creştere. Pentru anul 2017, echipa a descoperit că planeta a pierdut 1,3 trilioane de tone de gheață – echivalentul unei foi de gheață groase de o sută de metri, capabilă să acopere întregul Regat Unit.

Arctica se încinge cel mai tare

„Unul dintre rolurile cheie ale gheții marine arctice este acela de a reflecta radiația solară înapoi în spațiu, ceea ce ajută la menținerea Arcticii”, a declarat Isobel Lawrence, cercetător la Centrul Leeds pentru Observare și Modelare Polară, într-un comunicat. „Pe măsură ce gheața mării se micșorează, mai multă energie solară este absorbită de oceane și atmosferă, determinând Arctica să se încălzească mai repede decât oriunde altundeva pe planetă”.

Temperatura atmosferică globală a crescut cu aproximativ 1,1 grade Celsius din perioada pre-industrială – dar în Arctica, rata de încălzire din ultimele trei decenii a fost de peste două ori media globală. Studiul a mai dezvăluit că aproximativ 3% din toată energia prinsă în sistemele Pământului din cauza schimbărilor climatice s-a îndreptat către topirea gheții.