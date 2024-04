Sport Oțelul Galați, victorie fără glorie în meciul cu Hermannstadt. Joc anost, fără sare și piper







Oţelul Galaţi a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 7-a a fazei play-out a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Francois Yabre (3), cu o lovitură de cap, la lovitura liberă executată de Ştefan Bodişteanu. Pentru burkinabez a fost primul gol marcat în Superligă.

Echipa gazdă a jucat în zece oameni din min. 58, când portughezul Samuel Teles a primit direct cartonaş roşu pentru lovirea cu cotul a japonezului Sota Mino la un duel aerian. Teles fusese introdus de antrenorul Dorinel Munteanu pe teren în min. 38, în locul lui Diego Zivulic, care avea un cartonaş galben.

Oțelul, victorie la limită cu Hermannstadt

Sibienii au forţat egalarea pe final, dar au ratat trei ocazii mari, prin Gabriel Iancu (68 - bară), Cristian Neguţ (79 - reluare acrobatică, dar Jonathan Cisse a scos de pe linia porţii) şi Ionuţ Stoica (90+1 - şut din careu, prins de portarul Eduard Pap).

Oţelul este lider în play-out şi venea după singura sa înfrângere în această fază a campionatului. Sibienii erau neînvinşi de patru etape (două victorii, două egaluri).

În sezonul regulat, sibienii au remizat la Galaţi (1-1), iar în retur au învins-o pe Oţelul cu 4-1.

SC Oţelul Galaţi - AFC Hermannstadt 1-0 (1-0), Stadion Oţelul - Galaţi A marcat: Francois Yabre (3). Cartonaş roşu: Samuel Teles (58). Arbitru: Andrei Antonie (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Marius Cristian Marchidanu (Brăila); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cosmin Vatamanu (Bucureşti) Observatori: Cristian Nica (Ploieşti) - CCA, Imilian Şerbănică (Bragadiru) - LPF.

sursa: Agerpres

„Credeam că puteam scoate mai mult din acest meci, din păcate am făcut mai multe greșeli, această fază fixă a făcut diferența. Noi am oferit prea puțin în prima repriză, aproape deloc.

Am avut câteva ocazii, n-a vrut să intre mingea, au scos mingea de pe linia porții. Poate n-a vrut Dumnezeu să marcăm pentru că eu poate n-am fost corect cu fotbalul, îmi asum această înfrângere, am făcut multe schimbări, am crezut în toți jucătorii pe care i-am introdus, merită datorită grupului din care fac parte.

Dacă făceam mai puține schimbări poate lucrurile ieșeau altfel, asta e viața, mergem înainte, îmi asum, încercăm să scoatem maxim, îi felicit pe cei de la Oțelul, pentru modul cum au gestionat situația”, a spus Marius Măldărășanu, antrenorul sibienilor, conform gsp.ro.