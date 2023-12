Oțelul Galați a plecat cu toate punctele de la Cluj. Victorie la limită cu „U”

Oţelul Galaţi a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), duminică, în deplasare, într-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Mihai Pop (26), după o cursă a portughezului Frederic Maciel. ”U” Cluj era neînvinsă de patru etape şi venea după trei victorii consecutive. Clujenii au pierdut al cincilea lor meci acasă în acest sezon.

„Roș-albii”, singura echipă neînvinsă în deplasare în acest sezon, alături de ”U” Cluj, a reuşit a treia sa victorie consecutivă în deplasare.

FC Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi 0-1 (0-1), Cluj Arena – Cluj-Napoca

A marcat: Alexandru Mihai Pop (26).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Rareş George Vidican (Satu Mare)

Observatori: Aron Huzu (Sibiu) – CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare).

În clasamentul Ligii I, echipa lui Dorinel Munteanu se află pe poziția a 10-a, cu 26 de puncte, clujenii ocupă locul 5, cu 29 de puncte.

sursa: Agerpres

Sabău caută soluții

„Am fost neinspiraţi în atac, crispaţi. Este o înfrângere care ne aduce cu picioarele pe pământ. Este supărare mare în momentul de faţă. Poate că şi noi ne-am fixat obiective mult mai măreţe decât putem duce în momentul de faţă.

Nu am lucrat cum trebuie, nu ne-am refăcut. Am pierdut foarte multe mingi. Noi trebuia să arătăm aşa cum am arătat în a doua repriză. Am întâlnit o echipă foarte bine pregătită fizic, cu mult curaj. Tot respectul, pentru că aşa trebuie să arate o echipă! Noi suntem buni atunci când avem posesia. Trebuie să facem o analiză corectă pentru a putea creşte”. A spus, la final, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul clujenilor.

„Ne gândim la soluţii, analizăm. Sigur, se discută în anumite compartimente. Da, încercăm să aducem jucători pentru a întări concurenţa. Avem condiţii, stabilitate financiară şi suporteri extraordinari”, a mai precizat „Moțul”.