Ostatici români eliberați de Hamas. Alți patru români sunt deținuți de teroriști

Ostatici români eliberați de teroriștii Hamas, care i-au răpit în atacul din 7 octombrie. Autoritățile de la București au confirmat informația, precizând că este vorba de două persoane cu dublă cetățenie, română și israeliană.

MAE a anunța că salută eforturile diplomatice ale SUA, ale Statului Qatar şi ale Republicii Arabe Egipt pentru eliberarea ostaticilor răpiți de Hamas.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că două persoane, cu dublă cetățenie română și israeliană se află printre cele eliberate de teroriștii din Gaza.

Potrivit sursei citate, în prezent mai sunt alte patru persoane, cu dublă cetățenie, în mâinile teroriștilor din Fâşia Gaza. În acest context Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea eliberării tuturor ostaticilor.

Ambasada României la Tel Aviv şi Consulatul General al României la Haifa sunt în contact direct cu autoritățile din Israel, au anunțat reprezentanții MAE. Aceștia au precizat că se fac demersuri și pentru eliberarea celorlalți patru ostatici români pe care teroriștii Hamas i-au răpit.

Ca urmare a medierii Qatarului, Hamas a eliberat sâmbătă un al doilea grup de ostatici. Un prim grup a fost eliberat vineri.

This is why Israel banned the hostages from giving interviews to the press. They look at hamas with respect and thank them before leaving. #IsraelisGenocidalState #FreePalestine pic.twitter.com/ZdSKptr1ie

— Mango (@Thesunnymango) November 26, 2023