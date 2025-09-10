Actualitate Ostatică israeliano-rusă, eliberată după doi ani. Nicio operațiune militară nu a fost necesară







Veștile despre eliberarea lui Elizabeth Tsurkov, ostatica israeliano-rusă răpită în Irak în 2023, au fost confirmate marți, 9 septembrie, de fostul președinte american Donald Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Această veste marchează sfârșitul unei perioade lungi și dificile de captivitate, la care a contribuit milita chiită pro-iraniană Brigăzile Hezbollah.

Evenimentul atrage atenția internațională asupra tensiunilor persistente din Irak și asupra eforturilor diplomatice ale autorităților americane și irakiene.

Donald Trump a precizat că Elizabeth Tsurkov „tocmai a fost eliberată” după ce ar fi fost supusă „torturii timp de mai multe luni”.

Ea se află acum la ambasada Statelor Unite din Bagdad, unde primește asistență consulară.

Declarația președintelui american a fost confirmată și de prim-ministrul irakian Mohammed Chia Al-Soudani, care a salutat „eforturile considerabile” depuse de serviciile de securitate irakiene pentru a facilita această eliberare.

Termenul de eliberare în acest caz nu înseamnă doar ieșirea fizică din captivitate.

Conform unei surse din Brigăzile Hezbollah, Tsurkov a fost eliberată „în anumite condiții”, cea mai importantă fiind evitarea oricărui conflict cu forțele americane și prevenirea unui conflict pe teritoriul Irakului.

Această precizare arată că eliberarea a fost rezultatul unui compromis strategic și nu al unei acțiuni militare directe.

Elizabeth Tsurkov, cetățean israeliano-rus, a dispărut în iulie 2023, în timpul unei călătorii în Irak pentru cercetări doctorale la Universitatea Princeton din Statele Unite.

Deși Brigăzile Hezbollah au fost considerate responsabile, grupul nu și-a asumat oficial răpirea. Autoritățile israeliene au semnalat imediat dispariția, atrăgând atenția internațională asupra situației critice a cercetătoarei.

Detaliile privind detenția sa rămân neclare, însă sursele indică condiții dificile pe durata mai multor luni.

Brigăzile Hezbollah au subliniat că eliberarea a avut drept scop evitarea oricărui conflict militar și facilitarea retragerii trupelor americane.

Aceasta reflectă complexitatea negocierilor între grupurile armate locale și autoritățile internaționale într-un context politic instabil.

Eliberarea lui Elizabeth Tsurkov are implicații diplomatice și umanitare importante. Din punct de vedere politic, evenimentul scoate în evidență rolul și influența milițiilor pro-iraniene din Irak asupra securității cetățenilor străini.

Pentru Statele Unite, eliberarea subliniază eficiența relativă a diplomației și serviciilor de informații în protejarea cetățenilor aflați în străinătate, fără a recurge la intervenții militare directe.

Din perspectiva socială și academică, finalul captivării îi permite lui Tsurkov să-și continue activitatea de cercetare și atrage atenția asupra siguranței cercetătorilor în zone cu risc ridicat.

De asemenea, această eliberare poate constitui un precedent în negocierile viitoare privind ostaticii, demonstrând că o soluție pașnică este posibilă chiar și în situații tensionate, fără confruntări armate.