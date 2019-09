Dezvăluiri șocante făcute de o tânără care a fost violată de Gheorghe Dincă și de doi prieteni ai acestuia. Fata – avea 19 ani atunci când a fost agresată – a vorbit, în fața jurnaliștilor, despre coșmarul prin care a trecut după ce a fost dusă într-o garsonieră.

Identitatea tinerei este protejată, dar dezvăluirile ei sunt cutremurătoare. Spune că nu a putut să fugă din respectiva garsonieră, iar Gheorghe Dincă a violat-o. Tânăra a fost amenințată cu un cuțit, iar drama ei reprezintă încă o piesă la dosarul care devine din ce în ce mai consistent.

„Am fost dusă într-o garsonieră și acolo am fost violată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni. Mi-a zis că: „Cuțitul ăsta a fost cumpărat pentru tine!” Nu aveam cum să fug. Aveam 19 ani și am fost agresată de Dincă, împreună cu încă doi prieteni de-ai lui, care stăteau la piață acolo, în Caracal, la alba neagra, jucau alba neagra. Și am fost amenințată cu cuțitul și am fost dusă într-o garsonieră”, a fost doar o parte din declarațiile victimei, scrie Cancan.

