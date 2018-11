ORGIE ÎN LIGA I. Moldoveanca de la Medicină LE SPARGE CASA? „Am făcut amor toți trei.” Alertă tabloidă

Dezvăluiri bombă din fotbalul românesc de la Iași. Președintele clubului este acuzat de abuz de către o tânără de doar 23 de ani.





Orgie la Poli Iași. Adrian Ambrosie, 50 de ani, președintele celor de la Poli Iași, este implicat într-un scandal sexual. O studentă la medicină, în vârstă de 23 de ani, susține că a întreținut relații intime cu el și soția lui.

Studenta a făcut dezvăluiri șocante pentru Fanatik.ro. Aceasta vrea să se răzbune pe președintele Poli Iași, Adrian Ambrosie. Cezara Daria a povestit, cu lux de amănunte, cum l-a cunoscut pe bărbat și ce s-a întâmplat ân intimitate.

„M-am cunoscut cu Adrian Ambrosie și cu soția lui pe un site de dating numit Floca. Era la sfârșitul lui iulie, anul acesta. Aveau o fotografie împreună. Au intrat pe mine. Am discutat să ne întâlnim, prin mesaje, pe site. Nu am schimbat numere de telefon. Am rămas pe aplicație până a venit să se vadă cu mine. Am stabilit un loc unde să ne întâlnim. Am crezut că poate face mișto, se mai întâmplă.

(…) Apoi, ne-am întâlnit pe Copou. A venit și m-a luat cu mașina lui, un SUV, alb, Ford parcă. Eram un pic emoționată, l-am văzut și era un bărbat cu o vârstă destul de înaintată. M-a luat, a început să îmi facă multe complimente. Că arăt bine, că sunt frumoasă. M-a întrebat câți ani am. I-am spus că am 23 de ani și că sunt studentă la Medicină. Ne-am plimbat cu mașina și, la un moment dat, mi-a propus să mergem la el acasă, să bem ceva și să putem discuta mai mult, să ne cunoaștem. Nu mi-a fost teamă, l-am văzut un bărbat destul de bine și nu părea genul ăla care ar vrea să sară pe tine sau ceva”, a mărturisit studenta de 23 de ani.

„Mai aveam puțin până să intrăm la el acasă, în zona Păcurari, când mi-a zis: «Te-ar deranja dacă ai face cunoștință și cu soția mea?». Eu am început să hlizesc, să râd. Mi s-a părut o glumă. Uitându-mă la el, am văzut că era destul de serios. Era adevărat. Soția lui chiar era acasă. M-am simțit un pic stânjenită, când am intrat și ea era acolo, vă dați seama”, a mărturisit studenta.

„Ne-am așezat. Am stat afară cât am băut, cât am discutat. Am consumat vin. Am început să mă acomodez, să vorbesc. (…) Am discutat un pic despre religie, ei fiind penticostali. Am discutat unele idei legate de biserică, de Dumnezeu, de slujbe. Ei ziceau că nu au sfinți și ei aveau tendința să considere că religia lor este mai bună. Eu am venit cu argumentul că Iisus scris cu un singur «i» înseamnă în ebraică măgar, iar ei au zis că nu are legătură. A fost un schimb de idei, nu am discutat banalități, sunt oameni cu care ai ce vorbi.

M-am amețit. Am băut vreo două sticle de vin și ce a urmat vă puteți imagina. Adică am făcut amor. Și cu dânsa, toți trei. Eu am mai avut experiențe cu femei, dar nu cu un cuplu. Nu m-am inhibat, nu sunt genul care să se inhibe. A durat ceva totul, a fost mai lung. După asta, dânsa a ieșit. Nu vreau să dau detalii mai intime.

Dânsa și-a luat o cămașă pe ea și a dispărut, dânsul a rămas cu mine și a mai stat puțin. Îmi dădea de înțeles să mă îmbrac, să plec, pentru că nu puteam să rămân peste noapte. M-a condus la un taxi, a mers cu mine. Înainte de asta am mai discutat niște aspecte legate de mine, de faptul că sunt studentă.

Mi-au zis: «Ești studentă, ai și tu nevoi financiare. Dacă te putem ajuta vreodată, să ne spui». Nu mi-au dat bani în acea seară, nu s-a pus problema de așa ceva. Doar mi-au oferit acea oportunitate de a le cere ajutorul dacă voi avea vreodată nevoie. Am apreciat și am plecat acasă”, a mai declarat aceasta, conform Ciao.ro

