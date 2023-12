Organul „inutil”, pe care medicii îl scot adesea, ar putea lupta cu cancerul

Organul „inutil” ar putea lupta împotriva cancerului, spun cercetătorii americani. Ei au descoperit că cei cărora li se îndepărtează timusul se confruntă cu un risc crescut de deces. Mai mult, aceștia se confruntă cu un risc crescut de a dezvolta cancer.

Organul considerat „inutil” ar putea lupta cu cancerul

Studiul este pur observațional, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra clar că îndepărtarea timusului cauzează în mod direct cancer sau alte boli fatale. Dar cercetătorii sunt îngrijorați de aceste descoperi. Până când vom afla mai multe, ei susțin că păstrarea timusului „ar trebui să fie o prioritate clinică”. Evident, doar acolo unde este posibil.

„Amploarea riscului a fost ceva la care nu ne-am fi așteptat niciodată”, a spus medicul oncolog David Scadden.

În copilărie, timusul joacă un rol vital în dezvoltarea sistemului imunitar. Atunci când glanda este îndepărtată la o vârstă fragedă, pacienții prezintă scăderi pe termen lung ale celulelor T, care sunt un tip de globule albe care combat germenii și bolile.

Rolul timusului în organism

Copiii fără organul numit timus tind să aibă un răspuns imunitar afectat la vaccinuri. Cu toate acestea, în momentul în care o persoană ajunge la pubertate, timusul se micșorează și produce mult mai puține celule T pentru organism. Se pare că poate fi îndepărtat fără vătămare imediată. Organul cu pricina se află în fața inimii. Adesea scos în timpul intervențiilor chirurgicale cardiotoracice.

Organul „inutil”. Sursa foto: doc.ro.

Folosind datele pacienților dintr-un sistem de asistență medicală de stat, cercetătorii din Boston au comparat rezultatele pacienților care au suferit o intervenție chirurgicală cardiotoracică:

peste 6.000 de persoane cărora nu li s-a extirpat timusul (martori),

și 1.146 de persoane cărora le-a fost extirpat timusul.

Organul lipsa afectează cumva funcțile sistemului imunitar la adulți

Cei care au suferit o timectomie au avut un risc aproape dublu față de martori de a muri în 5 ani. Pacienții cărora li s-a îndepărtat timusul au avut, de asemenea, un risc de două ori mai mare de a dezvolta cancer în decurs de 5 ani de la operație. În plus, cancerul a fost în general mai agresiv și a recidivat adesea după tratament, comparativ cu grupul de control. În urma acestor observații, cercetătorii bănuiesc că lipsa timusului afectează cumva funcțile sistemului imunitar la adulți.

Un subgrup de pacienți care au suferit o timectomie au avut mai puțini receptori diferiți ai celulelor T în analizele de sânge. Ceea ce ar putea contribui la dezvoltarea cancerului sau a bolilor autoimune după operație.

„Împreună, aceste descoperiri sugerează că timusul are un rol în producția de noi celule T la vârsta adultă și la menținerea sănătății umane adulte”, concluzionează autorii studiului. Rezultatele, spun ei, sugerează cu tărie că timusul joacă un rol important din punct de vedere funcțional în sănătatea noastră. Studiul a fost publicat în The New England Journal of Medicine.