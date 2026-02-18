Organizatorii unui „call-center” din Chișinău, acuzați că au păgubit români cu milioane de lei, încătușați în urma descinderilor

Organizatorii unui „call-center” din Chișinău, implicați într-o amplă schemă de fraudă prin investiții fictive, au fost reținuți în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit anchetatorilor, cetățeni români au fost prejudiciați cu milioane de lei.

Investigațiile au început în iulie 2025 și au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiști și procurori din Ialoveni. Ancheta vizează o grupare specializată în escrocherii prin investiții false în servicii financiare și criptomonede.

Suspecții promiteau victimelor câștiguri rapide și substanțiale din investiții pe platforme online. Pentru a-și pune planul în aplicare, aceștia convingeau persoanele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile. În acest mod, obțineau control asupra dispozitivelor și efectuau operațiuni financiare fără ca victimele să înțeleagă pe deplin consecințele.

Ulterior, erau create conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor, iar victimele erau determinate să transfere bani de pe cardurile proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.

Ancheta a stabilit că în Chișinău activa un „call-center” care coordona activitatea infracțională. În cadrul grupării existau operatori, administratori și coordonatori, fiecare având roluri bine definite. Din rețea făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

În lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au avut loc mai multe percheziții, iar la 17 februarie au fost efectuate descinderi la patru domicilii ale unor organizatori. Acțiuni similare au avut loc și pe teritoriul României.

În urma perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, bijuterii și sume de bani în valoare de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

Doi dintre cei trei organizatori au fost reținuți, iar al treilea este cercetat în stare de libertate. În total, 26 de persoane au statut de învinuit. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cuprinse între 8 și 15 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor victimelor și recuperarea prejudiciilor.