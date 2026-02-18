Justitie

Organizatorii unui „call-center” din Chișinău, acuzați că au păgubit români cu milioane de lei, încătușați în urma descinderilor

Comentează știrea
Organizatorii unui „call-center” din Chișinău, acuzați că au păgubit români cu milioane de lei, încătușați în urma descinderilorSursa foto: Poliția Republicii Moldova
Din cuprinsul articolului

Organizatorii unui „call-center” din Chișinău, implicați într-o amplă schemă de fraudă prin investiții fictive, au fost reținuți în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Europol și Eurojust. Potrivit anchetatorilor, cetățeni români au fost prejudiciați cu milioane de lei.

Investigațiile au început în iulie 2025 și au fost desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu polițiști și procurori din Ialoveni. Ancheta vizează o grupare specializată în escrocherii prin investiții false în servicii financiare și criptomonede.

Cum funcționa schema

Suspecții promiteau victimelor câștiguri rapide și substanțiale din investiții pe platforme online. Pentru a-și pune planul în aplicare, aceștia convingeau persoanele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile. În acest mod, obțineau control asupra dispozitivelor și efectuau operațiuni financiare fără ca victimele să înțeleagă pe deplin consecințele.

Ulterior, erau create conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor, iar victimele erau determinate să transfere bani de pe cardurile proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.

Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii

Ancheta a stabilit că în Chișinău activa un „call-center” care coordona activitatea infracțională. În cadrul grupării existau operatori, administratori și coordonatori, fiecare având roluri bine definite. Din rețea făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

Percheziții și bunuri de milioane

În lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025 au avut loc mai multe percheziții, iar la 17 februarie au fost efectuate descinderi la patru domicilii ale unor organizatori. Acțiuni similare au avut loc și pe teritoriul României.

În urma perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, bijuterii și sume de bani în valoare de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

call center

Call center. Sursa foto: Freepik

Bunuri puse sub sechestru și riscă ani grei de închisoare

Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale (ARBI) a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

Doi dintre cei trei organizatori au fost reținuți, iar al treilea este cercetat în stare de libertate. În total, 26 de persoane au statut de învinuit. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă pedepse cuprinse între 8 și 15 ani de închisoare. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor victimelor și recuperarea prejudiciilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:37 - Reghecampf își pune partenera pe „hold” și anunță că nu se grăbește să o ducă la altar
22:30 - Sorin Grindeanu vine cu alternativă la reforma administrativă a premierului Bolojan: Nu înseamnă să dai oameni afară
22:22 - O rusoaică și-a sfidat țara și a făcut un gest inedit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
22:16 - Grindeanu susține că deciziile lui Bolojan au încetinit ritmul marilor investiții din România
22:03 - Planul secret pus la cale de Trump și Israel. Operațiunea militară, cea mai amplă din ultimele decenii
21:56 - De ce Survivor a devenit o competiție de coșmar pentru participanți. Larisa Uță a explicat prin ce a trecut

HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington

Proiecte speciale