Orele între care se produc cele mai multe accidente rutiere, potrivit IPJ Buzău

Cele mai multe accidente de circulaţie înregistrate de la începutul anului au avut loc pe DN 2 (E85), în ziua de vineri, după orele prânzului, interval orar care coincide de obicei cu momentul în care un număr însemnat de conducători auto se retrag pentru a-şi petrece weekendul în diferite locuri din ţară sau navetiştii se întorc acasă, arată studiul realizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Câţi oamnei au murit în primele cinci luni ale anului

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, 16 persoane au decedat în urma unor evenimente rutiere în primele cinci luni ale anului, mai puţine faţă de aceeaşi perioadă din 2022.

„În primele 5 luni ale anului în curs s-au înregistrat 21 de accidente grave de circulaţie, cu o scădere de 30% faţă de perioada similară a anului precedent. Accidentele s-au soldat cu rănirea gravă a 8 persoane şi cu decesul a 16 persoane, faţă de 15 victime rănite şi 19 persoane decedate în anul 2022.

Pe lângă acestea, la nivelul judeţului Buzău s-au înregistrat 178 de accidente uşoare, soldate cu rănirea a 263 de persoane. Principalele cauze ale evenimentelor rutiere grave sunt: indisciplina pietonală (5 accidente grave soldate cu 5 morţi şi 2 răniţi grav), viteza neregulamentară (8 accidente grave soldate cu 4 morţi şi 2 răniţi grav)”, se arată în raportul IPJ Buzău.

Care sunt tronsoanele cele mai periculoase

Drumul cel mai periculos pe care au loc frecvent accidente grave rămâne DN 2 (E85), tronsoanele Ialomiţa – Buzău şi Buzău-Râmnicu Sărat-Vrancea.

„Cele mai multe accidente grave (5) s-au produs pe DN 2 E85, 3 accidente s-au produs pe DN 10 şi în municipiul Râmnicu-Sărat. Ziua în care s-au produs cele mai multe accidente grave este vineri (5 accidente grave). Intervalul orar în care s-au produs cele mai multe accidente grave – 14,00 – 20.00”, potrivit IPJ Buzău.

Conform IPJ, în prima parte a acestui an au fost reţinute 3.145 de permise de conducere, peste 300 dintre ele pentru conducerea vehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice. Totodată, oamenii legii au mai reţinut 1.900 de permise pentru încălcarea regimului legal de viteză, în alte 38 de cazuri fiind luate măsuri similare după ce şoferii au fost depistaţi la volan sub influenţa substanţelor psihoactive, informează Agerpres.