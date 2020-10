Am discutat cu domnul ministru Tătaru să creştem capacitatea, avem o posibilitate de creştere la Matei Balş, avem posibilitatea de a transforma, din nou, în spital COVID, un spital cum este spitalul care a funcţionat ca spital COVID şi nu am înţeles de ce a fost scos din dispozitiv, cum e Spitalul Colentina. Nu înţeleg de ce nu e pusă în funcţiune secţia de ATI de la Spitalul Witting, întrebat ce măsuri are în vedere Guvernul pentru a creşte capacitatea locurilor la ATI în Bucureşti, dar şi în alte judeţe din ţară, notează Agerpres.